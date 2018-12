huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: I sindacati insorgono contro la manovra: 'Pessima, pronti a manifestazione a gennaio' - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: I sindacati insorgono contro la manovra: 'Pessima, pronti a manifestazione a gennaio' - massimogiu : RT @HuffPostItalia: I sindacati insorgono contro la manovra: 'Pessima, pronti a manifestazione a gennaio' - AndreaMassari14 : RT @HuffPostItalia: I sindacati insorgono contro la manovra: 'Pessima, pronti a manifestazione a gennaio' -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Una"sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e investimenti produttivi, negando al Paese, e in particolare alle sue aree più deboli, una prospettiva di rilancio". Lo affermano in una nota Cgil, Cisl e Uil, dicendosi pronte alla mobilitazione unitaria "che culminerà con una grande manifestazioni nazionale a Gennaio". "Per le modalità della sua approvazione, - affermano ancora - rappresenta una grave lesione alla democrazia parlamentare"."Nel testo approvato da Palazzo Madama - scrivono Cgil, Cisl e Uil in una nota - non c'è il minimo sforzo per intercettare le urgenti e profonde necessità espresse dai territori, dal lavoro, dalle categorie più deboli. Di fronte alle enormi difficoltà dei lavoratori, dei pensionati, dei disoccupati, dei giovani, si risponde con la ...