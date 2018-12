Manovra economica | dagli Ncc alle pensioni d' oro Ultime novità

Manovra economica - il voto slitta a oggi. Pd : "Occupiamo il Senato" : Rinviato l'approdo in Aula del maxiemendamento. L'opposizione insorge: "Parlamento ridotto a zerbino". Anche Casellati striglia l'esecutivo: "Rispetti Palazzo Madama". Conte si difende: "Ritardo non ...

Mara Carfagna : 'Manovra economica zeppa di nuove tasse : è invotabile e dannosa' : Nel corso della trasmissione 'Stasera Italia' andata in onda su Rete 4 e condotta da Barbara Palombelli, la vicepresidente della camera, la forzista Mara Carfagna, ha attaccato duramente il Governo gialloverde per i contenuti previsti nella legge finanziaria del prossimo anno. Interpellata proprio in merito alle misure contenute in essa, la forzista non ha usato tanti giri di parole per esprimere tutta la sua amarezza e ...

Manovra economica : ora per Moscovici l'accordo con l'Italia è possibile : Il Governo M5S - Lega ha trovato un nuovo alleato nella estenuante trattativa con la Commissione europea per evitare l'avvio della procedura di infrazione per deficit eccessivo. Si tratta del Commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici che, in un'intervista alla radio francese Rtl, ha dichiarato di stare lavorando proprio per evitare che l'Italia venga sanzionata. Moscovici ha definito il dialogo in corso con il Governo italiano ...

Manovra economica : trovato l'accordo tra Conte - Di Maio e Salvini : l'accordo sulla Manovra economica è stato trovato. Questa è la buona notizia. Anche se, secondo diversi retroscena, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dovuto fare la voce grossa con i due Vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Tanto che, ad un certo punto, per poter sbloccare la situazione sarebbe arrivato a minacciare di rimettere il suo mandato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ipotesi poi ...

Manovra economica 2019 - Tria a Bruxelles fino a chiusura trattativa con Ue - Sky Tg24 - : Il ministro dell'Economia annuncia: "Sul tavolo la nostra proposta" di legge di bilancio. Ieri il premier Conte ha proposto di portare il deficit al 2,04 . "Cambiano i decimali, ma non cambia la sostanza", commenta ...

Manovra economica - Moscovici vuole ancora più rigore : possibile aumento Iva dal 2020 : Giuseppe Conte ieri sera si è recato nuovamente a Bruxelles per discutere della Manovra economica italiana, il rapporto deficit Pil inizialmente fissato al 2,4% è stato oggetto di aspre polemiche da parte della Ue che hanno minacciato una Manovra d'infrazione. Così il nostro premier ha proposto di abbassarlo al 2,04%, ma anche in questo caso per Moscovici non è abbastanza. Manovra, Moscovici aiuta la Francia e boccia l'Italia Alcune voci di ...

Manovra economica : inserito emendamento che istituisce una tassa sulle emissioni di CO2 : Ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto all'assemblea pubblica dell'Anfia, l'Associazione Nazionale della Filiera dell'Industria Automobilistica. Il Premier ha assicurato agli operatori presenti che il Governo è attento alla situazione che sta vivendo il comparto in questo momento storico. Ma, in quest'occasione, si sarebbe appreso che la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato l'introduzione nella ...

Manovra - Tria "Serve alla crescita - manca stabilità economica"/ Ultime notizie - il ministro parla al Senato - IlSussidiario.net : Manovra, trattativa Commissione Ue: Di Maio "ok riduzione debito, non slittano le riforme'. Ultime notizie, Conte e Tria spiegano le modifiche su deficit

Manovra - Tria : 'tenere conto dell'incertezza economica e dello spread elevato' : Nella definizione della Manovra "dobbiamo tenere conto dell'incerto contesto economico in cui ci troviamo e dell'alto livello dello spread che incide su tale contesto". Così il ministro dell'economia, Giovanni Tria intervenendo in aula del Senato sulla legge di bilancio, stando a quanto riportato da Askanews.

Manovra - Tria : 'Ancora non raggiunta stabilizzazione socio-economica' : Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo in Senato sulla Manovra. Se confermata dall'Ecofin l'opinione della Commissione europea sulla Manovra italiana 'apre alla prospettiva di ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : la UE boccia la Manovra economica Lega-M5s - 22 novembre - - IlSussidiario.net : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: la UE boccia la manovra economica del Governo. Volontaria italiana rapita in Kenya , 22 novembre 2018,

La commissione Ue boccia la Manovra economica : La commissione europea ha definitivamente rigettato il documento programmatico di bilancio del governo italiano per il 2019. Lo si apprende al termine della riunione del collegio dei commissari. L'...

Italia : è giunta la resa dei conti sulla Manovra economica con Bruxelles : Il giorno della decisione della Commissione Europea sulla manovra economica giallo-verde è arrivato. Dopo un lungo tira e molla tra Roma e Bruxelles oggi si tireranno le somme di mesi di accuse e minacce da entrambe le parti, con esito già scritto: la manovra Italiana sarà bocciata, ma con possibilità di appello fino al 22 gennaio quando si riunirà l'Ecofin e lì saranno deliberate eventuali sanzioni, se la stessa manovra non sarà cambiata nei ...

Europa contro l'Italia : possibile Procedura d'Infrazione contro la Manovra economica : Alcuni Stati membri europei si sono uniti contro l'Italia, criticando la Manovra di Bilancio del Governo Conte. Dopo la lettera inviata a Bruxelles dal ministro Tria, la Commissione Europea, al momento, non ha commentato il contenuto del documento e lo ha pubblicato sul sito dove vengono mostrate le bozze di bilancio 2019 dei Paesi dell'UE. Mentre a Bruxelles tutto tace, Austria, Olanda e Germania criticano aspramente la scelta dell'Italia di ...