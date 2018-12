La vicenda delle sorelle Napoli | il legale | Uno stillicidio di veleni | pronte due querele

Rocco Casalino e il video delle polemiche - il teatro lo smentisce : 'Estranei alla vicenda ' : Rocco Casalino non stava recitando. Il Centro teatro attivo di Milano sede del video , risalente a più di 10 anni fa , in cui il portavoce del premier dice 'vecchi e down mi fanno schifo' smentisce ...

Ripescaggi - è caos : ecco la sentenza che ribalta tutto - le tappe di una vicenda vergognosa. Ecco i NOMI delle squadre riammesse in Serie B : Ripescaggi– E’ in arrivo una clamorosa rivoluzione il campionato di Serie B pronta a stravolgere anche quello di Serie C. La decisione di ieri del Tar è stata incredibile, sentenza che sconfessa sia la Lega di B che la Federcalcio sul blocco dei Ripescaggi e sulla Serie B a 19 squadre, si è deciso di riportare il campionato a 22 squadre. La nuova udienza è stata fissata per il 26 marzo 2019 ma risulta impossibile aspettare ...