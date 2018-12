Roma | episodio shock in ospedale Spallanzani | uomo si dà fuoco

romadailynews

(Di martedì 18 dicembre 2018)– Dramma intorno alle 16.30 all’in via Giacomo Folchi 6 a. Un paziente di 54 anni per cause al momento imprecisate e’ morto probabilmente cospargendosi del liquido infiammabile sul corpo.L’si e’ verificato all’interno della terza divisione, al secondo piano. Sul posto immediatamente tre squadre dei vigili deldel comando dicon supporto di autoscala.Al momento non risultano esserci danni strutturali ma il reparto e’ stato evacuato ed e’ attualmente inagibile. Enti competenti sul posto.L'articoloinsi dàproviene daDailyNews.