Per i medici è incurabile il tumore al cervello della bimba di 11 anni | ma lei guarisce

A 11 anni guarisce da un tumore inoPerabile - i medici : “Non riusciamo a spiegarcelo” : La storia di Roxli Doss, una bambina di 11 anni che vive a Hays County, in Texas, guarita misteriosamente da un raro tumore al cervello che i medici avevano definito inoperabile perché situato alla base del cranio. Per gli esperti non c'è spiegazione scientifica a questa guarigione. La mamma della piccola: "È un miracolo. Ogni giorno ce lo ripetiamo".Continua a leggere

Giulio Berruti è malato : “I medici mi hanno preso Per pazzo” : Giulio Berruti, il noto attore, ha voluto comunicare ai suoi fan di Instagram un aspetto molto personale della sua vita finora tenuto nascosto. “Soffro di fibromialgia”, ha fatto sapere attraverso una serie di Instagram Stories il romano, classe 1984, che ha rivelato di soffrire di una patologia con la quale convive oramai da un ben po’ di tempo. Dodici anni per l’esattezza. Che cosa è la fibromialgia di cui soffre l’attore ed ex ...

Giulio Berruti rivela : “Soffro di fibromialgia - Per anni sono stato preso Per pazzo dai medici” : Da 12 anni l’attore Giulio Berruti soffre di fibromialgia, nota anche come “malattia fantasma“. A rivelarlo è stato lui stesso sul suo profilo Instagram, dove ha voluto consigliare ai suoi followers un rimedio che gli da sollievo: “Il metodo si chiama Wim Hof – ha raccontato l’attore nelle sue stories – Lo trovate su Google. Acqua fredda del rubinetto, ci buttiamo dentro. 10 minuti al giorno, tutti i giorni, vi passa la ...

Strage a Strasburgo - c’è un quinto fermo. I medici : «48 ore decisive Per Antonio» : In un blitz la polizia trova un amico di Cherif Chekatt. Anche la Germania apre un’inchiesta. La mamma del giornalista italiano ferito: «Me l’hanno portato via»

Padova - 17enne muore in sala oPeratoria. Denunciati i medici : Daniele Zanon , 17enne di Villafranca Padovana, studiava per diventare meccanico e amava nuotare. La tragedia è avvenuta lunedì mattina al reparto di C hirurgia pediatrica dell'Ospedale di Padova , ...

Morte Astori - interrogato oggi dalla Procura di Firenze uno dei due medici indagati Per omicidio colposo : Il dottor Galanti si è presentato davanti ai pm per rispondere alle loro domande, al contrario di Francesco Stagno che invece è risultato assente E’ durato un’ora e mezzo l’interrogatorio del medico Giorgio Galanti, ex direttore della medicina sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi, indagato per la Morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo scorso nel ritiro prima della partita ...

Interrogato uno dei due medici indagati Per la morte di Astori : "Mio oPerato corretto" : Giorgio Galanti ha risposto alle domande dei magistrati. Assente il collega di Cagliari. Entrambi sono accusati di omicidio colposo