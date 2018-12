Clamoroso Manchester United | esonerato Mourinho

calcioweb.eu

: Clamoroso: Arriva il divorzio tra Josè #Mourinho e il #ManUnited - Fiorentinanews : Clamoroso: Arriva il divorzio tra Josè #Mourinho e il #ManUnited - FcInterNewsit : UFFICIALE - Clamoroso al Manchester United: José Mourinho se ne va - maran_elia : RT @Eurosport_IT: Clamoroso, José Mourinho lascia: non è più l'allenatore del Manchester United ?? -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Clamorose novità sul, è statol'allenatore Josè, si conclude un'esperienza che può essere considerata negativa per l'ex Inter, risultati non all'altezza ma soprattutto un rapporto che non è stato mai idilliaco con i calciatori. "Il club ringrazia José per il suo lavoro durante l'esperienza ale gli augura il meglio per il futuro. Verrà scelto un nuovo manager fino al termine della stagione in corso, mentre il club cercherà un allenatore per il futuro".