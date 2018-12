Sorteggio Champions League | le avversarie delle italiane | la Juventus rischia grosso | la

Sorteggio ottavi Champions League : Juve-Atletico Madrid - Roma-Porto : Saranno l'Atletico Madrid e il Porto gli avversari di Juventus e Roma negli ottavi di Champions League. Questo l'esito del Sorteggio effettuato a Nyon.La gara d'andata per i bianconeri si giocherà in Spagna fra il 12 e il 20 febbraio, ritorno all'Allianz Stadium fra il 5 e il 13 marzo. Il primo match della sfida dei giallorossi con i lusitani invece, si giocherà all'Olimpico fra il 12 e il 20 febbraio, con ritorno in Portogallo fra ...

Champions - Sorteggio duro per la Juve : 12.23 sorteggio duro per la Juventus, accettabile per la Roma. Questo l'esito del sorteggio degli ottavi di Champions League effettuato a Nyon. I bianconeri, vincitori del proprio girone, pescano l'Atletico Madrid, fra le seconde più temibili; la Roma, seconda, trova i portoghesi del Porto, abbinamento auspicabile alla vigilia. Le gare di andata si svolgeranno il 1213 febbraio o 19-20 febbraio; quelle di ritorno il 5-6 marzo o 12-13 marzo.

Champions League 2019 - il Sorteggio degli ottavi : tutti gli accoppiamenti. Sarà Juventus-Atletico Madrid - la Roma pesca il Porto : A Nyon si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, l’urna svizzera ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. Le migliori sedici squadre d’Europa hanno così conosciuto quali saranno le avversarie che dovranno affrontare tra febbraio e marzo nelle consuete sfide in andata e ritorno che spalancheranno le porte sui quarti ...

Sorteggio Champions League LIVE - le fasce ed i pericoli per Juventus e Roma : Sorteggio Champions League – La Champions League sta per entrare nella fase importante, sono due le squadre italiane che hanno staccato il pass per gli ottavi di finale: Juventus e Roma. La squadra di Massimiliano Allegri ha chiuso il girone al primo posto ma il percorso non è stato entusiasmante, sono arrivate due sconfitte contro Manchester United e Young Boys. La Juventus può contare assolutamente su una corazzata ma fino al ...

