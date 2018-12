Milano | Sala contestato dagli antagonisti Insulti | sputi e spintoni contro gli arresti

Periferie Milano - il sindaco Sala contestato dagli antagonisti - 'Tornatene nella tua casa di lusso' : "Te ne devi andare. Non sei niente, tornatene nella tua casa di lusso, ti fai vedere solo per tagliare il panettone. Sei un pezzo di m...". Sono gli insulti rivolti da alcuni antagonisti al sindaco di ...

Milano : Bonisoli - sciocchezza riaprire Navigli - Sala faccia referendum : Milano, 15 dic. (AdnKronos) - "Secondo me riaprire i Navigli è una totale sciocchezza, la cosa non mi entusiasma. Se fossi nel sindaco Sala farei un bel referendum per chiedere ai cittadini milanesi cosa ne pensano". Lo ha detto Alberto Bonisoli, ministro dei Beni culturali, nel corso di un incontro

Piazza Fontana : Sala - ferita non si rimargina - ma Milano si impegna a ricordare : Milano, 12 dic. (AdnKronos) - "Faccio una richiesta e una promessa: l'anno prossimo ricorreranno i 50 anni dalla strage di Piazza Fontana e ci ritroveremo qua con questo spirito, ma dovrà essere un anno di memoria, in cui andremo nelle scuole, a Palazzo Marino per dibattiti e momenti pubblici dedica

Milano - Beppe Sala e Roberto Fico in piazza Fontana per l'anniversario della strage. FOTO : Milano, Beppe Sala e Roberto Fico in piazza Fontana per l'anniversario della strage. FOTO Il sindaco del capoluogo lombardo e il presidente della Camera hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione delle vittime. Il 12 dicembre 1969 una bomba esplodeva nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura uccidendo 17 persone e ...

Milano - il sindaco Sala : “Mi ricandiderei per completare riapertura Navigli. Questa città è un altro mondo rispetto a Roma” : “Se dovessi decidere oggi non avrei dubbi: mi ricandiderei“. Così Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in un’intervista a La Stampa in cui parla della sfida di Milano, quella di rendere nuovamente navigabili i Navigli, sviluppandoli e ampliandoli. “Per l’inaugurazione della prima parte del progetto potrei essere ancora sindaco della città, se fra due anni mi verrà riconfermata la fiducia“, prosegue il ...

Al cinema - per vedere la Boxe 'Live' : un multisala ospita il trofeo Milano 'Ottavio Tazzi' : Un evento più unico che raro: invece del “solito” film, al cinema gli spettatori vedranno incontri di pugilato dal vivo. Originale quanto insolita iniziativa in programma venerdì 14 dicembre a San Giuliano Milanese (MI): presso il multisala MoviePlanet di via Tolstoi si svolgerà il trofeo Milano “Ottavio Tazzi”, giunto alla quarta edizione. La manifestazione è organizzata dalla Apot1928 - Associazione Pugilistica Ottavio Tazzi 1928 - in accordo ...

Milano. La Giunta Sala ha definito alcune regole su Area B : Palazzo Marino ha definito alcune regole su Area B, il provvedimento del Comune di Milano per migliorare la qualità dell’aria

'Rispettale' su Instagram il sindaco di Milano Sala con il simbolo della giornata contro la violenza sulle donne : Solo una parola: 'Rispettale', seguita dall'hashtag #nonènormalechesianormale, che indica la campagna per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne . Il post su Instagram è del sindaco ...

Milano - mi hanno cacciata dalla presentazione del mio libro. Così Sala vuole promuovere l’editoria? : Non mi era mai successo di essere cacciata, insieme ad alcune signore. E anche in malo modo. E pensare che avevo esultato ed esaltato la brillante iniziativa. In clima trionfante di fine fiera di BookCity (1300 eventi spalmati in quattro giorni) ero stata invitata a presentare il mio libro (non scrivo il titolo per non farmi auto/promozione) sul battello ai Navigli. Anche Milano ha il suo bateau mouche da ville Lumière. Che bello continuare a ...

Tutti gli effetti nefasti del decreto Dignità - che farà il sindaco Sala a Milano nelle municipalizzate? - : L'approfondimento di Walter Galbusera, già ai vertici della Uil Il sindaco Beppe Sala, che chiede alla CGIL Lombarda di promuovere iniziative concrete, coglierà l'occasione propizia per cambiare il "...

Perché Sala sente ululare e cambia toni. In gioco c’è più che Milano : Mercoledì mattina presto Pierfrancesco Majorino twittava adrenalinico (per non dire altro): “Leggo che si vogliono fare le #primariepd il 3 marzo. Una pazzia di un ceto politico palesemente inadeguato. (Già farle a febbraio sarebbe tardi ma a marzo!!!)”. Qualcuno, anche al di fuori dal Pd, può dargl