I costi (economici e politici) del “ping pong” gialloverde sulla Manovra : Caludio Cerasa, il direttore del Foglio, ospite di Omnibus su La7, spiega che “il costo per l'Italia del 'ping pong' tra Commissione europea e governo Conte sulla Manovra, prima ancora che politico, è economico: in questi due mesi sono stati creati danni forse irreversibili all'economia italiana. So