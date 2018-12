Il ricordo del club | ' Perdiamo un grande laziale'

Ligue 1 - Reims-Strasburgo 2-1 nella gara del ricordo : In una Ligue 1 ancora a regimi ridotti viste le tante partite rinviate a causa delle proteste dei gilet gialli, in campo Reims e Strasburgo per una gara dai mille significati visto che è caduta a ...

Tutti gli ospiti della Maratona Telethon con Gigi D’Alessio e tanti altri nel ricordo di Fabrizio Frizzi : Gli ospiti della Maratona Telethon supporteranno l'avvio della grande manifestazioni nella quale peserà l'assenza di Fabrizio Frizzi, scomparso all'improvviso nel marzo del 2018. Tra gli ospiti musicali della nuova edizione ancora una volta affidata ad Antonella Clerici, spicca il nome di Gigi D'Alessio, che avrà il compito di raccontare la storia di due bambini affetti da una sindrome metabolica rara che attualmente sono in cura presso ...

La donna Angelo che a Natale regala angioletti ai malati in ricordo del figlioletto morto : La storia di Tania che ogni anno per il giorno di Natale si veste da Angelo e distribuisce piccoli putti di ceramica ai ricoverati in ricordo del figlioletto morto tragicamente ad appena 7 mesi in un incidente in cui lei è rimasta ferita. "Lo faccio in ricordo di Gabriele, battezzato la notte di Natale. Quando ero in ospedale lo immaginavo come un Angelo che mi aiutava ad alzarmi"Continua a leggere

A New York - una casa a Mott Street e il ricordo del nonno Fulgenzio : Fulgenzio Pomponio scese dalla nave “America” a Ellis Island il 26 luglio 1921. All’età di soli 22 anni aveva alle spalle

"Conte me lo ricordo - quando ci mandava i messaggini tutto contento e entusiasta delle riforme che facevamo..." : "Chi?", risponde sarcastico Matteo Renzi quando gli si fa il nome di Giuseppe Conte. Poi rivela a Vanity fair un retroscena del rapporto con l'attuale presidente del consiglio. "Conte me lo ricordo, quando ci mandava i messaggini tutto contento e entusiasta delle riforme che facevamo, della buona scuola, del referendum... A suo tempo, nel 2015, aveva tutta un'altra posizione sullo sforzo riformatore del governo Renzi. È legittimo cambiare ...

Sfera Ebbasta si tatua sei stelline in ricordo delle vittime del suo concerto : Sfera Ebbasta si tatua per ricordare per sempre le vittime morte durante il suo concerto Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, ha deciso di rendere omaggio alle vittime dello scorso venerdì notte con un tatuaggio. Il rapper che si sarebbe dovuto esibire nel locale di Corinaldo dove sono morte sei persone, tra cui cinque adolescenti, si sarebbe fatto incidere sei stelle sulla fronte in loro memoria. A renderlo noto è stata una sua fan ...

Enrico Brignano e la Venier in lacrime : il ricordo del padre e la compagna Flora : Enrico Brignano e Mara Venier in lacrime a Domenica In: le parole commoventi dell’attore comico Enrico Brignano a Domenica In non riesce a trattenere le lacrime. La prima parte dell’intervista con Mara Venier è caratterizzata da risate e battute comiche. Ma ecco che arriva un momento molto commovente per il pubblico ma soprattutto per lo […] L'articolo Enrico Brignano e la Venier in lacrime: il ricordo del padre e la compagna ...

Agcai : "I proclami del M5S contro il gioco d'azzardo sembrano solo un ricordo" : ROMA " Anche questo governo in linea con il vecchio per quanto concerne l'azzardo. Proroga le concessioni e rinvia la sostituzione delle slot di altri due anni. Le lobby hanno fatto arrivare le loro ...

Un posto al sole - Marina Giulia Cavalli e la foto in ricordo della figlia Arianna Alpi : Perdere un figlio è un dolore che si rinnova di giorno in giorno, e l’avvicinarsi di una festa come il Natale, che più di ogni altra occasione evoca la famiglia, non fa che acuirlo. Lo sa bene Marina Giulia Cavalli, la Ornella Bruni di Un posto al sole che il 16 novembre 2015 ha subito la morte della figlia Arianna avuta dall’ex marito Roberto Alpi, volto di Centovetrine. La ragazza, a cui è dedicata la pagina Facebook “In ...

MotoGp - un ricordo che mai sbiadirà : splendido il gesto dell’istituto tecnico di Rimini per Marco Simoncelli : La scuola in cui si diplomò Marco Simoncelli ha intitolato la propria Aula Magna al SIC nel corso di una cerimonia a cui ha partecipato anche papà Paolo L’istituto tecnico Leon Battista Alberti di Rimini ha intitolato la propria Aula Magna a Marco Simoncelli, diplomatosi con il voto di 81/100 nell’anno scolastico 2005-2006. Mario Cartelli/LaPresse Per omaggiare lo sfortunato SIC, la scuola superiore ha deciso di compiere questo ...

Sandro Mayer - il ricordo della figlia Isabella : "Stava per..." : Oggi è il giorno del dolore. Il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mayer, che si è spento a Milano , e non a Roma come inizialmente era stato raccontato, . I funerali nella Basilica di San Babila, ...

