Il Napoli gioisce al 92' | Milik stende per 1-0 il Cagliari

(Di domenica 16 dicembre 2018) Ildi Carlo Ancelotti dopo la grande delusione in Champions League si rialza in campionato, anche se lo fa a fatica. Gli azzurri hanno espugnato per 1-0 il campo dell'osticodi Rolando Maran che se l'è giocata alla pari e a viso aperto con i secondi in classifica. Ancelotti ha fatto un pò di turnover dopo le fatiche contro il Liverpool tenendo in panchina i quattro tenori Insigne, Mertens, Hamsik e Callejon. La partita è stata tirata ed equilibrata con il punteggio di 0-0 che sarebbe stato giusto per quanto fatto vedere in campo dalle due squadre., al 92' e su punizione, ha regalato però il successo ale con questo successo gli azzurri che salgono a quota 38 a meno otto dalla Juventus, mentre i sardi restano fermi a quota 17.Il primo tiro in porta della partita è delal 9' con Ounas che impegna Cragno in una parata semplice. Al 12' Ospina si salva su ...