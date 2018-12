Pronostico Siviglia vs Girona, La Liga 16-12-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

: Pronostico Valencia – Siviglia sabato 8 dicembre 2018 - cassapronostici : Pronostico Valencia – Siviglia sabato 8 dicembre 2018 -

(Di sabato 15 dicembre 2018) La, 16^ giornata,di, domenica 16 dicembre. Consigli per la tua scommessa vincente., domenica 16 dicembre. Sono partite entrambe bene in questa prima parte di stagione. Domenica, al Ramon Sanchez Pizjuan, ilsfiderà il, con il calcio d’inizio che è previsto per le 12.della partita.Come arrivano?Dopo la vittoria di misura rimediata in casa con il Valladolid, ilè reduce da due pareggi consecutivi con Deportivo Alaves e Valencia. I ragazzi di Pablo Machin sono ora a quota 28 e a -3 dalla vetta della classifica occupata dal Barcellona. Giovedì, invece, è arrivata una bella vittoria in Europa League per 3-0 con i russi del Krasnodar. Insomma, il momento di forma e positivo, ma con ila sette punti di distacco non ci si può permettere alcun passo ...