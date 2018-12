Clima | nel 2019 la conferenza mondiale COP25 si terrà in Cile

Clima - nel 2019 la Conferenza in Cile : 6.09 Il presidente Cileno, Pinera, ha annunciato che il Cile ospiterà nel 2019 la Conferenza sul cambiamento Climantico denominata Cop 25. "Avremo la tremenda responsabilità di guidare e avanzare verso un miglior controllo del cambiamento Climatico e del riscaldamento globale seguendo i progressi fatti nella Cop 21 di Parigi e nella Cop 24 di Katowice", ha detto il presidente Pinera.

Clima - il ministro dell’Ambiente Costa : “L’Italia si candida per ospitare la conferenza Onu Cop26 nel 2020” : L’Italia è in prima linea nella lotta al riscaldamento globale e all’altezza di una grande sfida: si candida, infatti, ad ospitare la Cop26, la conferenza dell’Onu sul Clima, nel 2020, che è un impegno politico, finanziario e logistico significativo. “Insieme al premier Giuseppe Conte abbiamo deciso di formalizzare la candidatura proprio pochi minuti fa”, ha twittato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, da Katowice, dove sta per ...

L’Italia potrebbe ospitare nel 2020 la Cop26 sul Clima : 90mila firme consegnate al ministro Costa : Un'iniziativa di Alfonso Pecoraro Scanio per al Governo italiano di impegnarsi a sostenere la candidatura dell'Italia quale Paese ospitante della Cop26 nel 2020: una petizione con quasi 90mila firme raccolte a partire dallo scorso martedì è stata consegnata nelle mani del ministro dell'Ambiente Sergio Costa.Continua a leggere

Clima - NASA : rallenta scioglimento dei ghiacci nel Mare Artico : La NASA ha condotto uno studio che si è focalizzato sui ghiacci dell’Artico, rilevando che sta rallentando la velocità con cui perdono terreno, anche se non si stanno riformando Secondo l’Agenzia statunitense, dal 1958 il Mare Artico ha perso circa due terzi del suo spessore e adesso è formato per il 70% da ghiacci stagionali, che si formano e sciolgono nell’arco di un singolo anno: sebbene lo scioglimento avvenga senza ...

Juventus-Inter - Agnelli e Zhang : la svolta. Tra i club un nuovo Clima : estero Agnelli e Zhang hanno un rapporto cordiale, si sentono non con frequenza ma con una certa regolarità e condividono alcuni obiettivi di politica interna ed estera. Calciopoli non è tema di ...

Clima : ondate di calore 30 volte più probabili nell’emisfero Nord : Il cambiamento Climatico quest’anno ha reso 30 volte piu’ probabili le ondate di calore nell’emisfero Nord della Terra rispetto alle condizioni naturali. Lo sostiene l’Ufficio Meteorologico del Regno Unito. Questa estate e’ stata la piu’ calda dal 1910, insieme con quelle del 1976, 2003 e 2006. “Il nostro studio ha comparato modelli basati sul Clima attuale con quelli sul Clima che avremmo senza le ...

Clima : l'India leader nelle emissioni di CO2 - +6 - 3% in 2018 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Clima - emissioni di CO2 da record nel 2018 : mai così alte - “il mondo sta andado fuori rotta” : Le emissioni mondiali di anidride carbonica registreranno un nuovo record nel 2018. A dirlo e’ uno studio condotto dai ricercatori del Global carbon Project e dell’universita’ dell’East Anglia, secondo cui le emissioni generate dall’uso dei combustibili fossili cresceranno del 2,7% raggiungendo i 37,1 miliardi di tonnellate di CO2. Se si aggiungono i 5 miliardi di tonnellate di CO2 che derivano dalla deforestazione ...

Clima - le emissioni di anidride carbonica aumentano anche nel 2018 : ... Iea,, organismo dell'Ocse, per il 2018 si aspetta "una crescita delle emissioni globali di CO2", dovuto a "un consumo di energia in aumento e una economia mondiale che si espande del 3,7%". Per ...

Clima - Wwf : “Il carbone è ancora l’elefante nella cristalleria dei negoziati” : “L’elefante nella cristalleria dei negoziati sul Clima è, purtroppo, ancora il carbone”. Lo afferma la responsabile Clima Energia del Wwf Italia, Mariagrazia Midulla. “Negli Usa – prosegue – l’effetto Trump è stato quello di accelerare, nonostante le intenzioni, la chiusura delle centrali a carbone – nel 2018 se ne chiuderanno per 14.3 gw, il doppio dei 7 gw del 2017 – a dimostrazione che è ...

Clima - Coldiretti : “Summit della COP 24 nell’anno più caldo di sempre per l’Europa” : La responsabilità del Summit di Katowice è aumentata da un 2018 che si classifica fino ad ora come l’anno più caldo di sempre in Europa dove le temperature sono risultate superiori di 1,84 gradi alla media storica (1910-2000). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti relativa ai primi dieci mesi dell’anno sulla base della banca dati Noaa, in occasione del Summit sul Clima (Cop 24) in Polonia, la 24esima Conferenza delle parti della ...

Clima - Conte : nel 2021 il G20 sarà in Italia : “Ci siamo accordati con il presidente Modi di cambiare le nostre rispettive presidenze: a noi spetterà quella del 2021 e all’India quella del 2022. Ci siamo scambiati su loro richiesta perché nel 2022 ricorrerà il 75mo anniversario dell’indipendenza dell’India”. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa al termine del G20 di Buenos Aires. L'articolo Clima, Conte: nel 2021 il G20 sarà in ...

Adaptation : storie di uomini e di alberi nell’era del cambiamento Climatico : Il cambiamento climatico continua la sua corsa e ormai non basta più contrastarlo, bisogna adattarvisi. alberi e uomini sono chiamati a sfide senza precedenti ed è dalla loro alleanza che possono nascere le soluzioni più efficaci. A parlarne al pubblico di Isola della Sostenibilità 2018 Giorgio Vacchiano, ricercatore forestale dell’Università Statale di Milano, inserito da Nature nella lista degli 11 più promettenti studiosi del mondo, e ...

Cambiamento Climatico. Unione europea : obiettivo 'zero carbone" nel 2050 : Argomenti di buon senso che sono al momento impercettibili: la fine del mese può prevalere sulla fine del mondo, per parafrasare Nicolas Hulot , ex-ministro francese dell'Ambiente, dimessosi dal ...