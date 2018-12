Milan stangata dall’Uefa | 12 milioni per violazione del Fair Play Finanziario

serieanews

: RT @irrisolvibile: Stangata al #Milan: 3000 Lire di multa e due Ave e Gloria #Inter: La Cassazione dice che rubare nello sport non è reato… - memelencia : RT @irrisolvibile: Stangata al #Milan: 3000 Lire di multa e due Ave e Gloria #Inter: La Cassazione dice che rubare nello sport non è reato… - Gobbentus1 : RT @irrisolvibile: Stangata al #Milan: 3000 Lire di multa e due Ave e Gloria #Inter: La Cassazione dice che rubare nello sport non è reato… - efacilissimo : RT @irrisolvibile: Stangata al #Milan: 3000 Lire di multa e due Ave e Gloria #Inter: La Cassazione dice che rubare nello sport non è reato… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) SENTENZA UEFA– Europa ancora amara per il. Dopo l’eliminazione dall’Europa League è arrivata anche ladell’Uefa per ladelnel triennio 2014-2017. Si tratta di una multa di 12trattenuti dai premi, bilancio in pari entro il 2021 e limitazioni nelle prossime due liste per le competizioni …L'articolodall’Uefa, 12perdelproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....