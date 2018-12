La Rai risponde alle accuse di censura per L’Amica Geniale | “Abbiamo tutelato il nostro

optimaitalia

(Di venerdì 14 dicembre 2018)Dopo l'assordante silenzio delle prime ore, contattata da La Stampa, la Rai ha risposto sullade L'Amicaparlando di una decisione presa di comune accordo con gli altri produttori della serie.I commenti sono contrastanti e in queste ore si è detto di tutto sulla famosa scena tagliata nell'ultima puntata andata in onda de L'Amicae mentre alcuni sono certi che il concetto sia arrivato con la sola lacrima che ha solcato il viso di Elena, per altri era giusto mandare in onda la scena tagliata che HBO e Tim Vision hanno mostrato.Mentre il pubblico si spacca la Rai non si pente e conferma la sua voglia di "tutelare il suo pubblico" soprattutto tutti coloro che si trovano davanti allo schermo per vedere la serie e che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Secondo quanto riporta Gianmaria Tammaro la decisione di tagliare quei pochi frame è stata presa di ...