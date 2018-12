Astronomia | dalla sonda Parker la prima immagine delle correnti della corona solare

Astronomia : la galassia NGC 6946 - “fuochi d’artificio” a 22 - 5 milioni di anni luce dalla Terra : A corredo dell’articolo uno spettacolare scatto del Gruppo Astrofili Palidoro, con protagonista una meraviglia che si può ammirare tra le costellazioni del Cigno e di Cefeo: si tratta della galassia NGC 6946, che si trova a circa 22,5 milioni di anni luce dalla Terra. E’ celebre presso la comunità scientifica col nome di Fireworks Galaxy (galassia fuochi d’artificio), a causa del numero di supernove osservate, ben 10 negli ...

Astronomia : osservata galassia “fantasma” a circa 130mila anni luce di distanza dalla Via Lattea : Per essere una galassia nana, Antlia 2 è davvero gigante: un fatto ancora più sorprendente, se pensiamo che questo oggetto celeste si trova – in termini astronomici – a due passi da noi, e prima d’ora non l’avevamo mai visto. E’ stato scovato per primo un team internazionale di ricercatori – riporta Global Science – grazie ai dati del satellite Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea, che ha permesso di osservare una galassia con ...

Astronomia : ecco la Galassia Triangolo - una meraviglia a 3 milioni di anni luce dalla Terra [FOTO] : Il suggestivo scatto a corredo dell’articolo è stato realizzato dal Gruppo Astrofili Palidoro ed ha come protagonista una Galassia distante quasi 3 milioni di anni luce dalla Terra. Si tratta della Galassia Triangolo M33, che si trova nella costellazione del Triangolo. Le riprese sono state effettuate da Paolo Marotta, collaboratore del Gruppo Astrofili Palidoro con un telescopio Rifrattore Evostar 80ED e Camera ASI-178mm color. Il ...

Astronomia : (3200) Phaethon - un asteroide dal raro colore blu e dalla natura misteriosa : La sua insolita tinta blu lo fa spiccare nel novero dei suoi ‘colleghi’, caratterizzati in genere da un monotono grigio o in taluni casi dal rosso, a seconda del materiale di superficie. L’oggetto in questione è (3200) Phaethon, asteroide dal raro colore blu e dal contegno enigmatico, dato che talvolta si comporta come una cometa. Il corpo celeste – spiega Global Science – è stato recentemente il focus di una ricerca, condotta ...

Astronomia : evoluzione dell’Universo - preziosi indizi dalla Luna : Un team composto dall’’International Center for Radio Astronomy Research (Icrar) e dall’Arc Center of Excellence di All Sky Astrophysics in 3 Dimensions (Astro 3D) ha osservato la Luna con il radiotelescopio Murchison Widefield Array per tentare di rilevare il debole segnale prodotto dagli atomi di idrogeno quando l’Universo si era appena formato. Gli astronomi ritengono che rilevare questo tenue segnale radio possa aiutare a verificare la ...