Riverso sul volante picchia agenti che lo soccorrono | fermato romeno

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Resistenza, violenza, lesioni e minacce a Pubblico ufficiale sono le pesanti accuse contestate ad un immigratodi 42 anni arrestato dai poliziotti del Commissariato di Nardò nella serata di martedì.Lo straniero, residente a Copertino, era stato notato da alcuni passanti mentre erasuldella sua auto ferma contromano, e con i fari accesi, sulla strada provinciale che conduce a Leverano.Pensando che l"uomo avesse accusato un malore, gli ignari automobilisti hanno allertato immediatamente le forze dell"ordine. Un gesto spontaneo ed altruistico, questo, ma che pochi minuti dopo darà il via ad un assurdo atto di violenza contro i soccorritori.Il, infatti, in preda ai fumi dell"alcool non ha gradito l"intervento dei poliziotti giunti sul posto per verificare la situazione. Innervosito dall"essere stato svegliato, prima ha iniziato ad insultare pesantemente gli ...