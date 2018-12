Juventus | Leonardo Bonucci vuole dimenticare lo Young Boys | “adesso testa al derby”

sportfair

(Di giovedì 13 dicembre 2018)voltare pagina dopo la sconfitta di ieri sera in Champions League contro lo“Guardiamo avanti, fortunati a tenere il primo posto in un giorno dove molte cose non sono andate nel verso giusto. Adesso pensiamo a sabato“. E’ già proiettato al derby della Mole contro il Torino il difensore della, che sui social è tornato anche a parlare della sconfitta per 2-1 in Champions League contro lo, risultato che permette comunque ai bianconeri di chiudere inil girone H. (Int/AdnKronos)L'articololo: “adessoal derby” SPORTFAIR.