Fisco | finanza e lavoro | Confindustria Cuneo spiega i principali contenuti della Manovra

Fisco - da gennaio maggiori controlli della Guardia di Finanza sui conti : Il prossimo anno sarà l'anno del Fisco, i controlli saranno molto più serrati specialmente grazie al nuovo strumento della fatturazione elettronica. Il decreto fiscale cambierà in modo consistente la catena di controllo sulle frodi, il nuovo mezzo di controllo però inciderà anche sulla vita di tutti i cittadini: la fatturazione elettronica, infatti, sarà obbligatoria anche per i privati. Fisco, maggiori poteri alla Guardi di Finanza Il Sole24Ore ...

Il governo aizza la Finanza : cosa cambia nei controlli del Fisco : Più poteri alla Guardia di Finanza. Il grande fratello fiscale in Italia avrà da ora una nuova marcia in più, dopo la conversione del decreto legge 119 (detto collegato fiscale). Le Fiamme gialle infatti non solo potranno utilizzare nuovi strumenti per la lotta ai furbetti, ma avrà anche un ruolo di coordinamento e di indirizzo generale nel contrasto all'evasione fiscale. Insomma: andrà direttamente al fianco dell'Agenzia delle Entrate, ...

Fisco : blitz della Finanza tra badanti e colf - 4 milioni di euro non dichiarati : La Guardia di Finanza di Livorno ha effettuato controlli fiscali a tappeto tra colf e bandanti e ha accertato in totale 4 milioni di redditi non dichiarati da parte di 100 lavoratrici che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito compensi superiori agli ottomila euro annui. Solo 5 di loro sono italiane. Le ispezioni si sono svolte in collaborazione con la Direzione nazionale dell’Inps, che ha riscontrato, con riferimento ...

Fisco - tutti gli sconti. E la Finanza controlla : Il giorno dopo l'accordo a sorpresa che ha portato alla cancellazione del condono , si fanno i conti sugli effetti dello stralcio della sanatoria dal decreto fiscale e si definisce ciò che rimane nel ...

Dl Fisco - emendamento M5s : “La Finanza avrà accesso all’anagrafe dei conti correnti per contrastare evasione” : Per contrastare l’evasione fiscale e gli altri illeciti in materia economico-finanziaria anche la Guardia di Finanza avrà accesso all’Anagrafe dei rapporti finanziari oggi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. E’ il contenuto di uno degli emendamenti al decreto fiscale presentati mercoledì, in commissione Finanze del Senato, dal relatore Emiliano Fenu (Movimento 5 Stelle). Le Fiamme Gialle dovranno poi realizzare ...

Evasione fiscale : controlli a tappeto di Fisco e Finanza - 230 mila in tre anni : Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza uniscono le forze e annunciano una valanga di controlli contro l’Evasione fiscale: sono previsti infatti, per la prima volta, 230 mila controlli congiunti nel triennio 2018-2020.Il nuovo obiettivo è inserito nella convenzione tra ministero dell’economia e Agenzia delle entrate presentata ieri ai sindacati del settore. Evasione fiscale: previsioni di incasso dai controlli Competenze incrociate ...