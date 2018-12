Piazza Affari | amplia l' ascesa Moncler

Piazza Affari : Piquadro scende verso 1 - 645 Euro : A picco il produttore italiano di pelletteria , che presenta un pessimo -2,35%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

L’ottimismo sui dazi spinge i listini Ue. A Piazza Affari (+1 - 9%) crolla Ferragamo : Occhi puntati sull'incontro tra Conte e Juncker a Bruxelles sulla manovra. In Gran Bretagna atteso per questa sera il voto di sfiducia alla premier May. A Milano vendite su Ferragamo dopo l'annuncio dell'uscita del cfo a gennaio. Il brusco calo dello spred BTp/Bund è legato alle indiscrezioni - non confermate da Palazzo Chigi - di accordo nel Governo per un abbassamento del rapporto deficit/Pil (dal 2,4% previsto nella manovra) ... ...

Brillano i mercati europei e Piazza Affari a metà giornata : Tutte positive le Borse del Vecchio Continente e Piazza Affari , che si allinea al trend generale, scommettendo in una evoluzione positiva delle relazioni commerciali fra USA e Cina . restano ...

Piazza Affari : rosso per doBank : Retrocede il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , con un ribasso dell'2,00%. L'andamento di doBank nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una ...

Piazza Affari : giornata depressa per SOL : Pressione su SOL , che tratta con una perdita dell'1,83%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SOL più pronunciata rispetto all'andamento del ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Hera : Rialzo per l' azienda multiservizi , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,70%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Danieli : Prepotente rialzo per la multinazionale friulana , che mostra una salita bruciante del 3,01% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Danieli è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE ...

Piazza Affari : seduta euforica per IREN : Protagonista l' utility emiliana , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,03%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di IREN ...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Falck Renewables : Effervescente la società attiva nella green economy , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,09%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Falck Renewables evidenzia ...

Piazza Affari : exploit di Datalogic : Seduta decisamente positiva per Datalogic , che tratta in rialzo del 3,93%. L'andamento di Datalogic nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Mutuionline : Brilla Mutuionline , che passa di mano con un aumento del 2,64%. Il trend di Mutuionline mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica il titolo come un asset ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende l'incontro Conte-Juncker - 12 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende l'incontro tra Conte e Juncker. Pochi i dati macroeconomici previsti in agenda.

Dazi - la Cina valuta la riduzione sulle auto Usa. Piazza Affari +1% : Tariffe cinesi potrebbero calare dal 40% al 15%. Una mossa anticipata dal presidente Donald Trump al G20 di Buenos Aires e che ora sembra concretizzarsi

Piazza Affari : risultato negativo per Geox : Rosso per l' azienda delle scarpe che respirano , che sta segnando un calo dell'1,93%. La tendenza ad una settimana di Geox è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale cedimento ...