: Milano, fiaccolata per “Diritti a testa alta”. Strada: “Non dobbiamo tacere. Ci vuole politica non fascista”… - Cascavel47 : Milano, fiaccolata per “Diritti a testa alta”. Strada: “Non dobbiamo tacere. Ci vuole politica non fascista”… - discoradioIT : Striscioni e lanterne per chiedere il rispetto dei #diritti umani a 70 anni dalla Dichiarazione universale #ONU. Ce… - Daniel34254322 : Milano, la fiaccolata per i diritti dell?uomo -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Le associazioni umanitarie Emergency, ActionAid, Amnesty International Italia, Caritas, Emergency e Oxfam si sono ritrovate a, in Piazza della Scala, per ricordare il settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani. Unache si aggiunge a quella organizzata contemporaneamente in oltre 80 piazze d’Italia. Presente anche Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali del comune di, che ha definito il Decreto sicurezza una “legge finalizzata ad aumentare l’insicurezza e l’illegalità”: “Nei prossimi mesi misureremo i danni”. Critico verso il governo anche Gino: “Ci vorrebbe una politica diversa, non razzista e non fascista. Stanno usando una vecchia tecnica, mettendo i poveri contro i più poveri, una campagna d’odio nata da persone con poco cervello.” ...