Lory Del Santo a Domenica Live racconta il dramma del figlio morto

people24.myblog

: Poteva essere la finale di Ivan Cattaneo che ha abbattuto il demone della solitudine, di Lory Del Santo che riabili… - MarioManca : Poteva essere la finale di Ivan Cattaneo che ha abbattuto il demone della solitudine, di Lory Del Santo che riabili… - domeniconaso : Benedetta Mazza batte al televoto Lory Del Santo. Cosa è diventato questo Paese? Cosa? ?? #gfvip - ilsalutatore : Lory del Santo saluta i fan col Salutatore -

(Di martedì 11 dicembre 2018)Dela “”, insieme al compagno Marco, la morte delLoren, suicidatosi, e la reazione dell’altro, Devin. «Il dolore è una cosa che uno pensa abbia un limite, un perimetro. Di solito sono io che soffro da sola e posso indagare. In questo caso invece vedevo un’altra persona, Devin, che soffriva in modo così devastante…. è caduto in una crisi di dolore così profonda … era come un dolore che faceva a pugni con l’altro. Io non dormivo la notte, a parte per gli eventi, ma anche per il dolore per lui. Per la prima volta ho iniziato ad avere paura che potesse accadere altro». «Devin e Loren stavano sempre insieme, diceva che voleva raggiungere Loren per dirgli quanto gli voleva bene. Andavo dalla paura al dolore alla paura. Devin è svenuto due volte, mi hanno chiamata e io ho pensato: non avrà fatto qualcosa?». Il primo pensiero di Devin alla notizia ...