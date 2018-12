Dati a rischio per 52 milioni di utenti - anticipata la chiusura del social Google+ : MILANO - Google anticipa la chiusura di Google+, il suo social network, troppo esposto ai malfunzionamenti che pregiudicano la sicurezza dei Dati degli utenti. E' un secondo malfunzionamento del ...

Attacco hacker a Quora - a rischio i Dati di 100 mln utenti : Roma, 4 dic., askanews, - Quora, popolare sito web di domande e risposte, ha reso noto di aver subito un Attacco hacker che ha messo a rischio le credenziali di 100 milioni di utenti, su un totale di ...

Marriott - attacco hacker agli hotel : a rischio i Dati di 500 milioni di clienti : Incursione pirata nei computer del colosso del turismo a stelle e strisce Marriott. Il database delle prenotazioni della catena di alberghi Starwood, parte del gruppo, ha subito un attacco hacker che ha coinvolto i dati di 500 milioni di clienti dal 2014. Sulla vicenda si è aperta un’inchiesta interna, ma anche il procuratore di New York ha aperto un fascicolo....

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 novembre : Salute – Il ministero chiede i Dati alle Regioni“Migliaia di malati a rischio infezione per batterio killer” : Sanità “Chimaera”, il batterio killer: migliaia di malati a rischio Il caso – L’infezione che ha ucciso otto cardiopatici in Veneto e due in Emilia compare a Brescia. Può emergere a distanza di anni. Spediti 10 mila avvisi di Ferruccio Sansa Ghostbusters di Marco Travaglio La diatriba fra il ministro Di Maio e i vertici dell’Ordine dei giornalisti e della Federazione della stampa, l’uno che convoca i secondi al tavolo per dare un ...

A causa di un attacco informatico sono a rischio i Dati di migliaia di persone che hanno fatto acquisti online su Vision Direct : Vision Direct – una nota società che vende via internet lenti a contatto e prodotti per la cura degli occhi – ha subìto un attacco informatico in seguito al quale gli hacker potrebbero aver ottenuto i dettagli sulle carte credito

"Facebook : nuova vulnerabilità mette a rischio i Dati degli utenti" : Secondo la società di cybersicurezza Imperva, il bug avrebbe permesso a diversi siti di ottenere informazioni private attraverso l'accesso non autorizzato alle Api (Application Programming Interface). All'utente bastava collegarsi a un sito malevolo, dopo il login al social...

Google Home Hub potrebbe mettere a rischio i Dati dell’utente : A dire del ricercatore di sicurezza Jerry Gamblin, Google Home Hub potrebbe essere esposto ad alcune potenziali vulnerabilità. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Home Hub potrebbe mettere a rischio i dati dell’utente proviene da TuttoAndroid.

X Factor 2018 - primo live in diretta : i Red Bricks FounDation a rischio eliminazione : primo live X Factor 2018 Inizia la gara live di X Factor 2018 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena nel corso della prima puntata. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del primo live 21.15: Con le immagini e le impressioni dei concorrenti, inizia la puntata. 21.18: Si accendono le luci all’X ...

X FACTOR 2018 - LIVE SHOW/ Diretta - eliminato e ospiti : Red Bricks FounDation a rischio (25 ottobre) : X FACTOR 2018, primo LIVE 25 ottobre: Diretta, concorrenti e favoriti. Alessandro Cattelan presenta il primo appuntamento con ospiti i Maneskin e Rita Ora.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 22:39:00 GMT)

Tim Cook : "Abuso Dati diventato arma - c'è rischio sorveglianza" : E' l'allarme lanciato dall'ad di Apple alla conferenza internazionale Ue sulla privacy a Bruxelles. "Negli Usa serve una legge come quella dell'Ue"

Tim Cook : "Dati diventati armi - rischio sorveglianza" : E' l'allarme lanciato dall'ad di Apple alla conferenza internazionale Ue sulla privacy a Bruxelles.