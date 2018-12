Cento anni fa nacque Aleksandr Solženicyn

Femminicidio - ho letto l’articolo di Vicenza Più ed è stato come tornare indietro di dueCento anni : Negli ultimi giorni la stampa ha dato pessimi esempi sulla narrazione della violenza contro le donne. Luisa Betti Dakli ha criticato la narrazione tossica sul Femminicidio di Cinzia Palumbo e dei suoi due figli, Daniele e Gabriele, avvenuto a Paternò in provincia di Catania. Gianfranco Fallica, il padre e marito che ha sterminato la famiglia è stato descritto come un “ragazzo d’oro” e l’ennesimo caso di violenza contro ...

Pensioni d’oro - ecco il piano : tagli dall’8 al 20 per Cento per un periodo di due anni : tagli delle Pensioni più alte dall’8% fino a un massimo del 20%, per un periodo che durerà due anni. L’emendamento sul taglio delle cosiddette «Pensioni d’oro», quelle superiori ai 4.500 euro al mese, non è stato ancora presentato alla Camera, ma da Palazzo Chigi assicurano che arriverà quando la legge di Bilancio sarà discussa al Senato. Ed eccolo...

Pensioni : Quota Cento solo per tre anni - l'obiettivo finale è l'uscita dei precoci : Il famigerato meccanismo della Quota 100 sarà attuata con una versione ponte fino ad un massimo di tre anni. A chiarirlo è il quotidiano economico "Il Sole 24 Ore". Quota 100, infatti, la misura tanto attesa da migliaia di lavoratori penalizzati dalla Riforma Fornero sarà un intervento valido per un triennio e a partire dal 2022 entrerà in campo la Quota 41 con la possibilità di lasciare anticipatamente l'attività lavorativa dopo la maturazione ...

Pensioni - quota 100 Cento solo per tre anni. Tutte le novità : Dalle finestre trimestrali al preavviso, dall'opzione donna all'Ape social, dall'adeguamento all'inflazione ai lavoratori precoci: il dossier Pensioni

È morto a 77 anni Bernardo Bertolucci - ultimo maestro del cinema italiano |Da "NoveCento" a "Ultimo tango a Parigi" : Il regista 77enne ha segnato la storia del cinema con pellicole come "Novecento", "ultimo tango a Parigi" e "Piccola Buddha".

Bernardo Bertolucci - è morto a 77 anni il celebre regista di NoveCento e L’ultimo imperatore : È morto all’età di 77 anni a Roma, dopo una lunga malattia, il regista Bernardo Bertolucci. Star del cinema internazionale, sua la regia di capolavori del grande schermo, come Novecento, Ultimo tango a Parigi, Il té nel deserto, Piccolo Buddha e L’ultimo imperatore, il film da nove Oscar. L'articolo Bernardo Bertolucci, è morto a 77 anni il celebre regista di Novecento e L’ultimo imperatore proviene da Il Fatto ...

Che cosa dicono ai gialloverdi i Cento anni dell’Aula di Montecitorio : Roma. L’Aula di Montecitorio compie cento anni, evento che, in epoca gialloverde, assume una venatura non soltanto storica (il M5s non è stato estraneo, in passato, a suggestioni distopiche da fine della democrazia rappresentativa). Tanto più che a presiedere la Camera c’è Roberto Fico, il cinque st

Cento anni dal Tramonto dell'Occidente di Spengler. Un convegno a Milano : ... l'esistenza comunitaria è organizzata in ordini, caste, gerarchie; nei cuori dei popoli domina un profondo sentimento religioso che pervade l'arte, la politica, l'economia, la letteratura. Quando la ...

Cento anni fa nasceva a Varsavia il sovranismo identitario : Categoria, questa, dello spirito e dell'economia assurta a simbolo della manodopera a buon mercato che avrebbe invaso l'orticello del piccolo artigiano transalpino. Ma quella è la Francia, madre di ...

Cento anni fa nasceva a Varsavia il sovranismo identitario : Con un telegramma datato Varsavia, il 16 novembre 1918 un oscuro generale appena uscito di prigione si rivolgeva alla pari ai grandi vincitori della Prima Guerra Mondiale. “Notifico l’esistenza dello Stato Indipendente della Polonia”, informava gentilmente Jozef Pilsudski i suoi destinatari: i francesi, gli inglesi e anche l’americano Woodrow Wilson. Pilsudski era appena uscito dalla Fortezza di Magdeburgo: ce lo aveva ...

Giovanni Piranesi - l’oscuro artista del SetteCento che con le sue vedute di Roma ispirò Escher : La sua fama è legata soprattutto alle vedute di Roma e alle sue inquietanti rappresentazioni della città eterna: Giovanni Piranesi fu il primo ad immaginare il moderno concetto di “carcere”, inteso come labirinto mentale dal quale sembra impossibile uscire, che tanto influenzò artisti del calibro di Huxley ed Escher. Ma chi era davvero questo oscuro e misterioso personaggio?Continua a leggere

Johannesburg Art Gallery e Genova unite per Nelson Mandela a Cento anni dalla nascita : Una mostra frutto del gemellaggio tra la città sudafricana di Johannesburg e Genova, unite per festeggiare il centenario della nascita di Nelson Mandela. Dal 17 novembre il Palazzo Ducale di Genova ospita l'esposizione delle opere della Johannesburg Art Gallery. Da Courbet a Corot, da Monet a Degas, da Rossetti a Millais, da Picasso a Bacon.Continua a leggere

Milano e il cinema : racconto di Cento anni di storia cinematografica in città : Apre oggi al pubblico “Milano e il cinema”, la mostra che indaga il rapporto tra il capoluogo lombardo e lo

«Ora come cinqueCento anni fa il diverso fa paura» : Avevano una visione del mondo che andava contro le idee dell'epoca. Hanno cercato di difendersi, ciascuno a modo suo. Giordano Bruno ha addirittura rifiutato l'abiura. Il diverso ha sempre fatto ...