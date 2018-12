Strage in discoteca | duro scontro tra Paolo Crepet e il rapper Briga | ' Sfera ha

Strage in discoteca : 2 nuovi arresti per droga - si ipotizza l'azione di una banda : Due persone, da quanto trapela maggiorenni, sono state fermati questa mattina dai carabinieri perché in possesso di droga. Al momento non c’è alcuna conferma che possa esistere un legame tra questi nuovi provvedimenti e quanto è accaduto all’interno del ‘Lanterna Azzurra Clubbing’ di Corinaldo, dove sono morti cinque adolescenti marchigiani e una giovane mamma. I due fermi seguono quello ...

Strage in discoteca vicino ad Ancona - a Corinaldo altri 2 fermi per droga : ipotesi banda rapine - Sky TG24 - : I nuovi fermi si aggiungono a quello del 15enne che secondo testimoni avrebbe spruzzato spray urticante scatenando il panico. Per tutti l'accusa al momento riguarda solo il possesso di stupefacenti. ...

Corinaldo - altri 2 fermi per la Strage in discoteca : si segue la pista della banda di rapinatori : Altre due persone sono state fermate con l'accusa di possesso di droga in relazione alla tragedia di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove in sei hanno perso la vita alla discoteca Laterna azzurra prima del concerto di Sfera Ebbasta. Prende piede tra gli inquirenti l'ipotesi della banda di rapinatori che avrebbe utilizzato lo spray al peperoncino per scappare tra la folla.Continua a leggere

Strage in discoteca - Alice è uscita dal coma. “Mamma - non lasciarmi più”. Le parole della 15enne - le lacrime della madre : Si chiama Alice ed è una di quelle ragazze presenti all’ospitata di Sfera Ebbasta alla “Lanterna azzurra” di Corinaldo. Oggi la giovane si è svegliata dal coma farmacologico indotto, ha dapprima guardato la madre, l’ha riconosciuta e ha detto: “Mamma, dammi la mano, non mi lasciare”. La ragazza, 15 anni, è ricoverata all’ospedale di Ancona dopo essere rimasta gravemente ferita nella tragedia di Corinaldo. Ieri si è risvegliata ...

Strage in discoteca - fermati altri due ragazzi : Altre 2 persone, oltre al minore che secondo testimoni sarebbe colui che ha spruzzato lo spray urticante nella discoteca di Cortinaldo sono state fermate. Anche nei loro confronti l’accusa ipotizzata al momento è quella di possesso di droga ma non è escluso che possa cambiare nelle prossime ore. L’ipotesi che sta prendendo piede tra chi indaga è ch...

Strage in discoteca : altri 2 fermi per droga - spunta la pista della banda di rapinatori : Fermate altre 2 persone, oltre al minore che avrebbe spruzzato lo spray urticante nell locale di Corinaldo; l’ipotesi di una gang di giovani dedita alle rapine nei confronti di coetanei

Strage in discoteca - altri due fermi : la pista della banda di rapinatori : Altre 2 persone, oltre al minore che secondo testimoni sarebbe colui che ha spruzzato lo spray urticante nella discoteca di Cortinaldo sono state fermate. Anche nei loro confronti l'accusa...

Strage in discoteca - altri due fermi : la pista della banda di rapinatori : Altre 2 persone, oltre al minore che secondo testimoni sarebbe colui che ha spruzzato lo spray urticante nella discoteca di Cortinaldo sono state fermate. Anche nei loro confronti l'accusa...

Strage in discoteca - vertice in procura per le prime iscrizioni nel registro degli indagati : CORINALDO, ANCONA, . Due etti di droga. Sicuramente cocaina, forse anche eroina. Quando sabato mattina i carabinieri di Senigallia sono entrati nel residence dove dormiva il sedicenne, è scattato ...

“Cara mamma…”. Strage discoteca - la lettera straziante delle figlie di Eleonora. La madre morta a Corinaldo durante il disastro : Della Strage di Corinaldo se ne è parlato a lungo e se ne parlerà ancora, per molto, molto tempo. Eppure un giorno anche questa ondata mediatica finirà e resteranno soltanto i ricordi dei familiari delle vittime; resteranno i morti, le colpe, i reati. Resteranno anche le lacrime di bambine senza madre, di figlie senza guida, costrette a vivere con un dolore costante. “Cara mamma, mi dispiace che sei morta”. Inizia così un biglietto ...

Strage discoteca. Paolo Cento : 'Salvini vieti gli spray al peperoncino' - Romait - : Prima la pennellata prudenziale, per mettere le mani avanti e tentare di evitare le accuse di strumentalizzazione politica di un fatto di cronaca. Anzi, di una tragedia. 'Ora - premette Paolo Cento, di Sinistra italiana - è il momento del dolore, che è immenso e straziante per le vittime innocenti di questa Strage in discoteca'. Poi, ...

La Strage nella discoteca vicino ad Ancona - per punti : Le ultime notizie sulla calca nel locale di Corinaldo, dove proseguono le indagini sulla morte di 6 persone

Strage in discoteca a Corinaldo - in miglioramento 4 dei 7 feriti gravi - : Le condizioni di salute di 4 dei 7 rimasti gravemente feriti nella calca alla discoteca "Lanterna Azzurra" sono in lieve miglioramento. Ieri il fermo per droga di un 15enne che secondo testimoni ...

Strage in discoteca a Corinaldo - in miglioramento 4 dei 7 feriti gravi : Strage in discoteca a Corinaldo, in miglioramento 4 dei 7 feriti gravi Le condizioni di salute di 4 dei 7 rimasti gravemente feriti nella calca alla discoteca “Lanterna Azzurra” sono in lieve miglioramento. Ieri il fermo per droga di un 15enne che secondo testimoni avrebbe usato lo spray. Caos di cifre sul numero dei biglietti ...