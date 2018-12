Scuola | Il Governo incassa la fiducia sul Maxiemendamento

Il Governo non attua nessun cambiamento... neppure nella Scuola. Bussetti : Il crocifisso in aula è giusto : È lui che diffida la scienza e il genio a non andare al di là del messale e che vuole segregare il pensiero nel dogma. Tutti i progressi che l'intelligenza ha fatto in Europa, li ha fatti suo ...

Scuola - il paradosso del reddito di cittadinanza : il governo premia chi non lavora : Una triste e paradossale considerazione sula Scuola è stata esternata ieri da Marcello Pacifico, Presidente Anief. Lo fa attraverso un suo comunicato stampa. In particolare, Pacifico si chiede se è giusto ipotizzare un incremento medio dello stipendio pari a 17 euro per lo stipendio dei docenti e ‘regalare’, di contro, 780 euro a chi non lavora (reddito di cittadinanza). Ma leggiamo nel dettaglio il comunicato Anief. Ai docenti aumenti medi di ...

Alternanza Scuola-lavoro - le aziende chiedono più ore. Ma il governo le taglia : Nel 2018 triplicate le iscrizioni al Regstro nazionale. L'associazione dei presidi: un errore, lasciate i fondi almeno agli istituti virtuosi

Scuola - stipendio insegnanti aumenta di 14 euro/ Ultime notizie - sindacati : "Così non trattiamo col governo" - IlSussidiario.net : Scuola, stipendio insegnanti aumenta di 14 euro: Ultime notizie. sindacati sul piede di guerra: "Così non trattiamo col governo"

Scuola - studenti in marcia verso il Miur : “Governo del cambiamento? Giù la maschera. Vogliamo risposte concrete” : Sono circa 5 mila, secondo gli organizzatori, gli studenti che venerdì mattina sono scesi in piazza a Roma per manifestare contro il governo del cambiamento. Un lungo corteo è partito da piazzale Ostiense e raggiungerà il ministero dell’Istruzione dove alcuni rappresentanti chiederanno di parlare con il ministro Marco Bussetti. “Abbiamo lanciato una piazza in tutta Italia con il nome ‘Giù la Maschera’ perché pensiamo ...

Scuola - studenti in corteo contro i tagli del governo in 70 città : Al grido di 'giù la maschera' gli studenti oggi sono tornati in piazza in moltissime città italiane, da Roma a Milano, Firenze, Verona, Trento, Perugia, Napoli, Bari, Campobasso, Crotone e Messina, e ...

Scuola - perché migliaia di studenti protestano contro il governo : Rete della Conoscenza, Unione degli studenti e Link hanno organizzato manifestazioni in 70 città italiane tra oggi e domani...

Scuola - tempo pieno : il governo chiede 1.200 docenti primaria in più al Sud ma non bastano : ... dopo una cernita di tutte le richieste pervenute ultimamente e una scelta delle misure che potrebbero trovare il consenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze . M5S e Lega chiedono 1.200 ...

Alternanza Scuola-lavoro - il governo dimezza le ore in azienda volute da Renzi. Risparmio di 56 milioni all’anno : Addio Formazione iniziale e tirocinio (il cosiddetto Fit). E niente più Alternanza scuola-lavoro. La legge di bilancio per il comparto istruzione ragiona per sottrazione: visto che non ci sono grandi risorse (è stato lo stesso ministro Marco Bussetti a dire che “ci si riscalda con la legna che si ha”), il governo M5s-Lega prova a conquistare il mondo della scuola soprattutto eliminando vecchi provvedimenti sgraditi dell’era renziana. Così, dopo ...

Scuola - Rete e UDU : ‘Governo - non è cambiamento - è repressione’ - il 16 novembre studenti in piazza : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa a cura di UDU (Unione degli Universitari) in merito al Decreto Sicurezza e alla manifestazione che verrà organizzata in segno di protesta il prossimo 16 novembre. Rete studenti e UDU: approvato Decreto Sicurezza, non è cambiamento, è repressione. Il 16 novembre studenti in piazza UDU – Mentre Luigi Di Maio straparla di investimenti in istruzione quando sulla legge di bilancio ci sono solo tagli, ...

Scuola - Rete e UDU : ‘Governo - non è cambiamento - è repressione’ - il 16 novembre studenti in piazza : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa a cura di UDU (Unione degli Universitari) in merito al Decreto Sicurezza e alla manifestazione che verrà organizzata in segno di protesta il prossimo 16 novembre. Rete studenti e UDU: approvato Decreto Sicurezza, non è cambiamento, è repressione. Il 16 novembre studenti in piazza UDU – Mentre Luigi Di Maio straparla di investimenti in istruzione quando sulla legge di bilancio ci sono solo tagli, ...

Tagli a Scuola - bonus cultura - librerie - cinema : come il governo sta facendo a pezzi la cultura : Nella manovra di bilancio del governo gialloverde sono diversi i Tagli a scuola, università e cultura. A fronte di investimenti per l'edilizia scolastica e assunzioni al Mibac, i Tagli alla cultura riguardano i musei autonomi, il bonus cultura per i diciottenni, fino ad arrivare al tax credit per le sale cinematografiche e le librerie.Continua a leggere

Scuola infanzia e primaria ultime notizie : ‘Governo del cambiamento o delle promesse?’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in occasione della sua visita in Sicilia, aveva annunciato un piano del Governo per il tempo pieno nelle regioni meridionali, un piano che doveva rappresentare una risposta contro la dispersione scolastica. Alla luce di quanto visto nella Legge di Bilancio 2019, però, sembra che le parole del ministro siano rimaste tali. Scuola, Ministro Bussetti: ‘Ho chiesto al premier Conte e al ...

Scuola - Bussetti : ‘Ci si scalda con la legna che si ha’ e giù critiche al ‘Governo del cambiamento’ : Hanno destato non poche polemiche le dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’. In particolar modo, quelle riguardanti i fondi da destinarsi al comparto Scuola, si è parlato di tagli nella Legge di Bilancio, ma secondo il titolare del dicastero di Viale Trastevere bisogna fare di necessità virtù, o citando l’espressione che lui stesso ha menzionato ...