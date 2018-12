“La sicurezza stradale non ha confini” | incontro sportivo-sociale a Malta

“Lui non ci sarà” - Vauro scrive una lettera a Mattarella : “La mia dignità e sicurezza lese da un’alta carica dello Stato” : Pubblichiamo la lettera del vignettista Vauro Senesi. Vauro è uno degli “esclusi” dalla manifestazione organizzata dalla Lega sabato 8 dicembre a Roma, lanciata sui social con la campagna “Lui/lei non ci sarà”. La serie di foto condivise dagli account ufficiali del Carroccio mette in fila i “nemici” del partito, spesso ridicolizzati nelle pose. Vauro ha deciso di scrivere una lettera al presidente della Repubblica Sergio ...