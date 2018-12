Domenica Live | l' inaspettata rivelazione di Paola Caruso sull' ex | ' ha un figlio di 9 anni'

Randi Ingerman a Domenica Live rivela la sua malattia : Randi Ingerman, dagli Usa all’Italia con successo, ma nella sua carriera e nella sua vita non sono mancate le spine. E’ quello che emerso durante la puntata di Domenica Live del 9 dicembre dove l’attrice e show girl ha raccontato della sua malattia. Da anni infatti è costretta a fare i conti con una grave forma di epilessia che la terrorizza e per cui le hanno consigliato anche un intervento al cervello. Ma lei preferisce ...

Lory Del Santo ospite a Domenica Live : 'Ho temuto di perdere anche Devin' : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality show in onda ogni lunedì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Lory Del Santo, uno dei personaggi più amati di questa terza edizione del programma. L'attrice, infatti, è stata ospite di Domenica Live dove ha raccontato il rapporto che c'era tra Devin e Loren e della sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia. L'artista ha spiegato che il suo è stato un ...

Elia insieme a Jane Alexander ospiti a Domenica Live : 'Me la sono presa e scelta' : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi che domani andrà in onda con l'attesissima finale. Le ultime novità si soffermano su Elia Fongaro e Jane Alexander, protagonisti di questa terza edizione. La coppia, infatti, è stata ospite di Domenica Live per confermare l'inizio della loro storia d'amore, sebbene non siano mancati screzi con Barbara D'Urso. Amore a gonfie vele tra Elia e Jane ...

Rivoluzione Mediaset e "Domenica live" trasloca : Niente più curve, niente più sfide del lunedì, adesso è ufficiale: 'Domenica Live' non arriva a maggio e cede il passo a 'Domenica In'. Mediaset ha rilasciato un comunicato ufficiale che la stessa ...

Domenica Live - crisi epilettica e pipì di Randi Ingerman : tensione in studio da Barbara D'Urso : Randi Ingerman convive da anni con una grave forma di epilessia . Lo confessa a Barbara D'Urso a Domenica live . 'Sono terrorizzata', racconta la showgirl americana, 'mi hanno consigliato un ...

Domenica Live - Randi Ingerman : "Ad oggi ho avuto più di 160 crisi epilettiche ma bisogna essere positivi e andare avanti" : Randi Ingerman è stata ospite a Domenica Live nella puntata del 9 dicembre 2018.Sono state mostrate immagini dell'attrice mentre era a La Fattoria, condotta dalla D'Urso. La conduttrice ha raccontato di alcuni problemi di salute della donna legati ad una forma di epilessia. prosegui la letturaDomenica Live, Randi Ingerman: "Ad oggi ho avuto più di 160 crisi epilettiche ma bisogna essere positivi e andare avanti" pubblicato su ...

Lory Del Santo e il dramma del figlio morto suicida : le rivelazioni a Domenica Live : 'Il dolore è una cosa che uno pensa abbia un limite, un perimetro. Di solito sono io che soffro da sola e posso indagare. In questo caso invece vedevo un'altra persona, Devin, che soffriva in modo ...

Domenica Live - Elia Fongaro insieme a Jane Alexander : ‘Me la sono presa e scelta’ : “Con Jane è un qualchecosone, ora posso parlare, ora che sono stati fatti i passi giusti e necessari perché Jane prendesse la sua posizione una volta uscita e che fossimo qua insieme per non dover tenere nascosto nulla, per dire che me la sono presa, me la sono scelta, ho preso la strada più in salita, ho ottenuto le critiche di tutti e ora sono qua con lei perché voglio conoscerla bene, meglio e voglio dire che ci stiamo ...

Domenica Live - Elia Fongaro smascherato dalla sua ex : la verità molto spinta - disintegrato : Pare che Elia Fongaro quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip fosse fidanzato con Elisa Scheffler. La ragazza, contattata da Domenica Live ha raccontato: "Ho conosciuto Elia alcuni anni fa e qualche mese fa abbiamo iniziato a frequentarci. Al GF Vip l'ho sempre supportato, sia prima che dopo. Non potevo sapere cosa sarebbe successo dentro la casa, sono rimasta stupita perché Elia è una persona molto riservata. Se con Jane è vero ...

Paola Caruso choc a Domenica Live : “Francesco ha un altro figlio” : Domenica Live: Paola Caruso svela perchè è stata male la scorsa puntata Paola Caruso a Domenica Live ha svelato oggi in diretta il perchè si era sentita male esattamente una settimana fa sempre al cospetto di Barbara d’Urso. L’ex Bonas di Avanti un altro stava in quell’occasione rivelando un fatto choc su Francesco Caserta, ma poi, a causa del malore che aveva avuto, Barbara aveva deciso di interrompere l’intervista. ...