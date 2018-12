Penultimo Appuntamento con "Io speriamo che me la cane" : Svolge attività private di consulenza pedagogica e pedagogico-clinica; propone laboratori pedagogici in qualità di studioso dell'arte poetica come possibile mezzo di cura per il mondo. Continua a ...

Appuntamento con River-Boca : come seguire la finale di Copa Libertadores in tv : Si assegna questa sera la Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors in campo neutro a Madrid: si parte dal 2-2 dell'andata L'articolo Appuntamento con River-Boca: come seguire la finale di Copa Libertadores in tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Alle 14 : 30 vi diamo Appuntamento con la diretta di Devil May Cry V : Come probabilmente saprete, in occasione dei The Game Awards 2018 è stato confermato il lancio di una demo di Devil May Cry V per la felicità di tutti gli appassionati alla saga.Ebbene la demo può già essere scaricata dallo store Xbox per cui vi aspettiamo questo pomeriggio Alle 14:30 per provare il gioco in nostra compagnia.L'uscita di Devil May Cry V è fissata per l'8 marzo 2019, manca quindi qualche mese prima del lancio e la demo è un ottima ...

Primo Appuntamento con EMUI 9.0 su Huawei ma non in Italia : cosa accadrà il 19 dicembre : Impossibile negarlo: l'EMUI 9 (insieme ad Android 9.0 Pie) è più che attesa dai possessori di un dispositivo Huawei (e anche Honor se per questo). Negli ultimi giorni, più segnali sono andati nella direzione del rilascio del prezioso aggiornamento software, come la comparsa del pacchetto in questione su Firmware Finder, sia per quanto riguarda il Huawei P20 che per il P20 Pro. Tuttavia, nel frattempo, nessuna dichiarazione ufficiale in merito ...

«Storie Maledette» : Appuntamento il 16 dicembre con la strage di Erba : Le perle di Franca LeosiniLe perle di Franca LeosiniLe perle di Franca LeosiniLe perle di Franca LeosiniLe perle di Franca LeosiniLe perle di Franca LeosiniLe perle di Franca LeosiniLe perle di Franca LeosiniLe perle di Franca LeosiniLe perle di Franca LeosiniLe perle di Franca LeosiniLe perle di Franca LeosiniLe perle di Franca LeosiniLe perle di Franca LeosiniLe perle di Franca LeosiniLe perle di Franca LeosiniLe perle di Franca LeosiniLe ...

Sì alla Tav - Salvini convoca "per un caffè" il fronte delle imprese : Appuntamento domenica al Viminale : L'invito arrivato oggi alle 12 associazioni produttive che lunedì, con tremila delegati che rappresentavano "il 65% del Pil italiano", hanno manifestato a Torino a favore dell'opera

Non Festival C'era una RiVolta. Al Dock 61 doppio Appuntamento con Wu Ming e Giulio Cavalli : Un romanzo di scienza e di fantasia che nessuno avrebbe mai letto'. Mosca, 1927. È ciò che accade ad Aleksandr Bogdanov, scrittore di fantascienza, ma anche rivoluzionario, scienziato e filosofo. ...

Jovanotti in diretta Facebook per raccontare una 'cosa pazzesca' - l'Appuntamento il 6 dicembre : Non un semplice live di presentazione del disco ma una vera e propria esperienza immersiva e totale, inedita, che potrebbe il mondo dell'artista a stretto contatto con i suoi sostenitori, questa ...

L'Amica Geniale - boom di ascolti per il secondo Appuntamento : in arrivo il sequel : È di nuovo boom per L'Amica Geniale. La serie evento tratta dal bestseller di Elena Ferrante vince ancora: il secondo appuntamento in onda ieri sera su Rai1, ha conquistato 7 milioni...

Salto con gli sci - salta l’Appuntamento di Coppa del Mondo a Titisee-Neustadt per la scarsa quantità di neve : Cancellate le gare del fine settimana di Titisee-Neustadt valevoli per la Coppa del Mondo La scarsa quantità di neve e le alte temperature che hanno impedito la messa in azione dei cannoni a neve hanno impedito agli organizzatori della tappa di Coppa del Mondo di Titisee-Neustadt (Ger) di confermare l’apppuntamento con la Coppa del Mondo che si sarebbe dovuto disputare nel fine settimana. In programma c’era la gara femminile ...

