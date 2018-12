Salvini | manifestazione a Roma Bagno di folla e selfie

Manifestazione Lega - Salvini 'Serve unità - non odio. Datemi il mandato per trattare con l Ue' : ... Andrea Marcucci: 'In una giornata di dolore per la tragedia di Ancona, trovo incredibile che il ministro degli Interni confermi la Manifestazione politica del suo partito'. Critico anche Giorgio ...

Lega - al via manifestazione con un minuto di silenzio per i ragazzi della discoteca. Salvini 'Faremo tornare l Italia grande' : Una manifestazione che parte con un minuto di silenzio per la strage nelle discoteca vicino ad Ancona. Il carattere politico dell'adunata del Carroccio in piazza del Popolo - nel cuore di Roma - è in ...

Tragedia in discoteca ad Ancona - Salvini non cancella la manifestazione di Roma : «Faremo un minuto di silenzio» : «Non si può morire così a quindici anni, un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i ...

Oggi è il giorno dei no-tav a Torino. A Roma la manifestazione di Salvini : Annunciata la partecipazione dei Cinquestelle piemontesi, anche se i vertici nazionali se ne terranno lontani. A Piazza del Popolo tutto pronto per la festa della Lega -

Matteo Salvini si prepara per la manifestazione della Lega a Roma : “L’Italia rialza la testa” : Matteo Salvini rilancia la manifestazione di domani 8 dicembre a Roma, in piazza del Popolo, della Lega: sarà una "grande festa", annuncia parlando dell'importanza di lanciare "un chiaro messaggio all'Europa" che permetta all'Italia di "rialzare la testa", con riferimento anche alla legge di Bilancio e alla trattativa con Bruxelles.Continua a leggere

Salvini a Roma - tutte le informazioni per la manifestazione della Lega a piazza del Popolo : Attese 10mila persone a piazza del Popolo che permette di ospitarne sino a 65mila: riuscirà il leader della Lega a riempire...

Manifestazione della Lega a Roma - Salvini punta a Campidoglio e Regione : Si attende a breve l'inaugurazione della prima sede politica della Lega a Roma, un'apertura che rappresenta anche figurativamente la volontà di crescere nella Capitale da parte del partito di Matteo ...

Che fuori tempo che fa - Crozza ironizza con Fazio : “Cosa hai fatto a Salvini? Non ti vuole alla sua manifestazione…” : La Copertina di Maurizio Crozza in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 questa settimana è dedicata alla campagna social della Lega per promuovere il raduno a Roma. L’artista genovese rivolgendosi direttamente a Fabio Fazio: “Invece di comunicare chi ci sarà hanno pubblicato le foto con la scritta Fabio Fazio non ci sarà. Ma a Salvini hai bucato le gomme della ruspa? Stai nascondendo in cantina una famiglia senegalesi ...

La lista di persone che sicuramente non saranno alla manifestazione di Salvini - secondo Salvini : Mancano quattro giorni alla manifestazione della Lega organizzata a Piazza del Popolo a Roma. L’8 dicembre infatti la capitale sarà invasa dai supporters del ministro dell’Interno Salvini. Fa discutere in questi giorni la strategia lanciata dal “Capitano” tramite i suoi social, specialmente Instagram, per sensibilizzare i suoi followers alla partecipazione. La campagna, ribattezzata “Non ci ...

Salmo risponde a Salvini e prende in giro la manifestazione 'Prima gli italiani' : Nuovo capitolo della polemica in atto tra Salmo e il ministro dell'Interno Matteo Salvini, scaturita da un'intervista diffusa a inizio novembre dal noto magazine musicale Rolling Stone durante la quale il rapper aveva voluto prendere nettamente le distanze dalle politiche della Lega in materia di immigrazione. Il cantante aveva spiegato come, secondo il suo punto di vista, – sposato poi dalla maggior parte degli ascoltatori di rap italiano – chi ...

Bandiere europee a ogni balcone per rispondere alla manifestazione di Salvini : Una bandiera per "fermare" Matteo Salvini. O meglio, per rispondere alla sua manifestazione, organizzata a Roma, in piazza del Popolo per l'8 dicembre. L'idea è quella di esporre il simobolo dell'Unione Europea, che "appartiene a tutti i cittadini", a ogni balcone ed è venuta a EuropaNow! insieme alla Gioventù Federalista Europea per una mobilitazione civica con l'intento di "fermare l'avanzata dei nazionalisti e rivendicare una nuova Europa più ...

'Lui non ci sarà' - Salvini elenca i nemici assenti alla manifestazione della Lega e la Rete lo deride : la Isoardi nemmeno : Ma prima di loro, nell'elenco dei non partecipanti sono già entrati Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Paolo Gentiloni, Piero Fassino, Mario Monti, Elsa Fornero, Laura Boldrini, Mimmo Lucano, Gad ...

"Lui non ci sarà" - la campagna della Lega di Salvini per promuovere la manifestazione dell'8 dicembre : Per tenere sempre alto il livello dello scontro, dimentico forse di essere il ministro degli Interni, Salvini e la sua Lega stanno promuovendo la manifestazione dell'8 dicembre a Roma elencando ai numerosi partecipanti quelli che, quel giorno, sulla piazza romana non ci saranno, "Lui non ci sarà". E giù tutti i nemici politici, culturali e quant'altro.In epoca di sovranismo quel che conta è il nemico. Dall'Ue agli altri ...