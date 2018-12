In Belgio I Gilet Gialli hanno assaltato il Parlamento Europeo

Gilet gialli : in Belgio bloccata E17 vicino a confine Francia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

ARRIVA IL CONTAGIO DEI GILET GIALLI : Belgio - BULGARIA E GERMANIA : ARRIVA IL CONTAGIO DEI GILET GIALLI: BELGIO, BULGARIA E GERMANIA Il movimento dei GILET GIALLI, che ha spinto per le strade francesi milioni di manifestanti, adesso dilaga anche oltre i confini della Francia. In BELGIO , i giubbotti GIALLI hanno bloccato rotatorie e depositi di carburante, soprattutto in Vallonia , bloccando il traffico. In BULGARIA, migliaia di GILET GIALLI hanno bloccato le principali strade e le frontiere per protestare ...