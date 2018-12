Il ritorno di Giorgio Manetti | scomparso da Uomini e Donne è pronto a riprendersi la scena

caffeinamagazine

: RT @marco_dori: #bentornatotiepolo Grazie anche a Gente Veneta per il bellissimo articolo sul ritorno del Tiepolo a Villa dei Leoni. Con Gi… - alvyspera : RT @marco_dori: #bentornatotiepolo Grazie anche a Gente Veneta per il bellissimo articolo sul ritorno del Tiepolo a Villa dei Leoni. Con Gi… - marco_dori : #bentornatotiepolo Grazie anche a Gente Veneta per il bellissimo articolo sul ritorno del Tiepolo a Villa dei Leoni… - 3a_Stella : @bonucci_leo19 Non ero d'accordo sul tuo ritorno ma devo ammettere che tu e Giorgio in difesa siete una coppia fant… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Lo aveva detto e alla fine lo ha fatto:ha detto addio a. Ha lasciato Gemma Galgani e messo da parte le voci di un flirt con Tina Cipollari ma non è intenzionato a uscire di. Presto infatti rivedremo il Gabbiano in una vesta insolita ma che, sicuro, piacerà a le sue tante fan, rimaste orfane dopo tanti anni del loro tronista preferito.per l’Isola. La lista dei concorrenti ufficiale non è ancora pronta ma lui si propone come possibile partecipante: “nessuno mi ha contattato, ma ci vorrei andare – ha fatto sapere in un’intervista a “Spy” – Anzi vorrei lanciare un appello. Sonoper fare il naufrago. Potrei anche riuscire a sopravvivere fino all’ultimo: sarò il nuovo Raz Degan”. L’avventura non sembra spaventarlo affatto: “Per testare i miei limiti, le mie potenzialità, per mettermi alla prova e vedere come mi ...