Ecce Donna e Qui Regna Amore

LEcce - donna investita da autocompattatore : non è in pericolo di vita : Tantissima paura questa mattina a Guagnano, in provincia di Lecce, per un episodio accaduto in pieno centro che, fortunatamente a quanto pare, non ha avuto gravissime conseguenze. Il fatto di cronaca si è verificato intorno alle ore 10:00 in via Cagliari quando, per cause ancora da accertare, un autocompattatore della ditta Monteco, incaricata per il servizio di nettezza urbana, ha improvvisamente investito una donna di 61 anni, originaria del ...