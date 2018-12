eurogamer

: Conan: Funcom annuncerà il un nuovo titolo della serie al Kinda Funny Games di questo sabato #Conan - Eurogamer_it : Conan: Funcom annuncerà il un nuovo titolo della serie al Kinda Funny Games di questo sabato #Conan - Gamesurf : L'annuncio di @funcom: in arrivo un nuovo gioco ispirato a #Conanilbarbaro - GameHugITA : RT @VG247it: Funcom pubblica un sito teaser con conto alla rovescia per prepararci all'arrivo di un nuo... -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Il conto alla rovescia per lo Showcase 2018 diè iniziato, e con esso quellopresentazione di uncapitolo di, riporta Gamereactor.Come possiamo vedere infattisabato 8 dicembre, alle 19:00 (ora italiana)ha dichiarato che presenterà ilgioco dila premiere mondiale del teaser trailer.Non si conoscono molti dettagli diprogetto, per cui non resta che attendere lo Showcase 2018 diper scoprire come sarà impostato ilcapitolo del celebre franchise.Read more…