A Roma Natale solidale | il quartiere di Monteverde guarda Amatrice

Spelacchio o Spezzacchio - ecco il nuovo albero di Natale a Roma : Nel dicembre 2017 Roma ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo grazie alla tragicomica traversia dell’abete rosso arrivato dal Sud Tirolo. Addobbato in vista del Natale nella Roma na piazza Venezia è stato soprannominato Spelacchio a causa del suo aspetto tutt’altro che rigoglioso. Un nome di battaglia frutto dei più sagaci sfottò che resta nella memoria collettiva come la triste agonia dell’ albero di Natale nella capitale ...

Roma - arriva l’albero di Natale ma è polemica : “Dopo Spelacchio ecco Spezzacchio” : Dopo Spelacchio è arrivato Spezzacchio. Per l’abero di Natale di Roma non c’è pace e l’ironia social si è nuovamente abbattuta sull’abete arrivato nella notte a piazza Venezia. Alto più di 20 metri sarà addobbato con 60.000 luci led a basso consumo energetico e 500 sfere colorate. L’abete naturale proviene da Cittiglio, in provincia di Varese. Come da tradizione sarà acceso dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi l’8 ...