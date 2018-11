L’anno prossimo Nintendo Switch potrebbe superare PlayStation 4

Il 30 novembre esce l’album “Atlantico” di Marco Mengoni e L’anno prossimo va in tour : Milano. «Mi sono accorto che la musica sta cambiando da un po’ di anni e volevo trovare qualcosa che rispecchiasse

Il duro sfogo di Yannick Noah : “sono disgustato - quella delL’anno prossimo non è la Coppa Davis! Bugiardi!” : duro sfogo di Yannick Noah post finale di Coppa Davis: il capitano dimissionario della Francia, si scaglia contro il nuovo format del torneo Finale di Coppa Davis amara per la Francia. La formazione transalpina si è dovuta arrendere ad un’ottima Croazia, più solida e anche più talentuosa dei ‘Galletti’, falcidiati da infortuni e con una condizione di forma generale non certo esaltante (doppisti a parte, non a caso gli ...

MotoGp – Dovizioso si proietta alla nuova stagione : “ecco il nostro obiettivo per L’anno prossimo” : Andrea Dovizioso commenta la sua stagione in Ducati in vista dell’ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp a Valencia Il diciannovesimo ed ultimo round del Motomondiale domenica scenderà in pista sul circuito di Valencia. In vista di questo importante capitolo conclusivo i piloti sono chiamati nel giovedì pre-gara a tirare i bilanci delle loro intense stagioni. Dopo il sesto posto nel Gp di Malesia, Andrea Dovizoso si ...

Moto2 - Marini all’attacco : “L’anno prossimo voglio il Mondiale. Valentino Rossi? La Yamaha deve ascoltarlo” : Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha svelato le proprie emozioni dopo la vittoria di Sepang in Moto2, parlando anche di Bagnaia e di Valentino Rossi Prima vittoria in Moto2, proprio nel giorno del titolo mondiale di Bagnaia. Quanto successo in Malesia all’interno dello Sky Racing Team VR46 appare come un vero e proprio passaggio di testimone, con Luca Marini pronto a dare la caccia nel 2019 a quel Mondiale adesso nelle mani di ...

Paris Hilton a nozze : “L’anno prossimo mi sposo”. Ecco chi è il fortunato : L'ereditiera pronta a metter su famiglia: "Vorrei due figli, una femmina, London, e un maschio, Milan"

Tennis - Fabio Fognini si congeda dallo splendido 2018 : “annata super - arrivederci alL’anno prossimo” : Fabio Fognini ha concluso il suo 2018 con la sconfitta contro Federer di ieri sera, un’annata senz’altro da ricordare per l’azzurro Fabio Fognini si congeda per questa stagione. Il suo splendido 2018 è terminato ieri con la sconfitta contro Federer agli ottavi in quel di Parigi. Come detto è stato un anno splendido per il Tennista azzurro, chiuso alla 14ª posizione del seeding mondiale. Fognini, con un lungo messaggio postato ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia senza Finale a squadre - ma il movimento c’è! L’anno prossimo per la riscossa olimpica : Non ci sarà l’Italia nella Finale a squadre femminile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. Oggi pomeriggio (dalle ore 14.00) le migliori otto formazioni del Pianeta si daranno battaglia per la conquista delle medaglie con gli annessi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 ma purtroppo le azzurre non saranno della partita dopo il dodicesimo posto ottenuto in qualifica. Sapevamo già prima della partenza per Doha che l’accesso alla ...

Il carcere per gli evasori proposto da Di Maio? Non arriverà prima delL’anno prossimo : "Entro il prossimo anno sarà approvata in Parlamento la legge che prevede il carcere per gli evasori. Parola mia", ha annunciato oggi il vicepremier Luigi Di Maio. "Faremo un emendamento al ddl ‘spazza corrotti’. Una norma penale di questo tenore non poteva essere inserita nel decreto fiscale", ha aggiunto.Continua a leggere

F1 – Ocon non ha dubbi : “Leclerc in Ferrari? Punterà al Mondiale già L’anno prossimo” : Esteban Ocon parla della prossima stagione in F1, in special modo il pilota francese commenta il passaggio di Leclerc alla Ferrari Charles Leclerc in Ferrari farà bene? Risponde sicuro a questo dubbio dei tifosi ferraristi Esteban Ocon. Per il pilota francese, che l’anno prossimo potrebbe restare senza monoposto in attesa di una chiamata dalla Mercedes, il connazionale assoldato dalla scuderia di Maranello farà bene nel team del ...

Baseball - l’Italia tra la spedizione americana e le prospettive per L’anno prossimo. Gerali : “Sensazioni positive per il 2019” : L’Italia ha chiuso da pochi giorni l’Arizona Instructional League con tre vittorie e quattro sconfitte, tornando a casa con un’esperienza in più che va a incidere sul bagaglio tecnico di ciascuno dei giocatori che sono stati impegnati dall’altra parte dell’Oceano. La presenza degli azzurri non è passata inosservata da quelle parti, come spiega Gilberto Gerali: “Alle partite erano presenti tanti scout e molti ...

Giro di Lombardia 2018 : un Gianni Moscon in netto calo - L’anno prossimo si punterà in grande : Non è arrivato il risultato che ci si aspettava, ma molto probabilmente sia il Team Sky che Gianni Moscon in persona erano a conoscenza di ciò che sarebbe stato. Dopo un Mondiale di Innsbruck corso in maniera praticamente perfetta e concluso in quinta posizione, il trentino si è lanciato verso il finale di stagione con l’obiettivo del Giro di Lombardia, dove nel 2017 centrò uno spettacolare podio. Si poteva puntare alla vittoria, sarebbe ...

ATP Shanghai – Federer accetta la sconfitta : “Coric ha giocato meglio. Futuro? Giocherò L’anno prossimo” : Roger Federer accetta con grande sportività la sconfitta contro Coric nell’ATP di Shanghai: il tennista svizzero poi annuncia i suoi piani per il futuro Niente Roger Federer vs Novak Djokovic nella finale dell’ATP di Shanghai. Il campione svizzero si è arreso nella seconda semifinale di giornata, contro un fantastico Borna Coric che ha bissato il successo di Halle. In conferenza stampa, Federer ha accettato la sconfitta con ...

L’appello di Fabrizio Corona : ‘L’anno prossimo voglio fare il tentatore a Temptation Island’ : “In questo periodo sono un fan di Temptation Island. Anzi, lancio un appello: il prossimo anno voglio fare il tentatore. Mi divertirei come un pazzo”: a dirlo è sorprendentemente Fabrizio Corona, che si rivela seguace del programma di Canale 5. Non solo, l’ex re dei paparazzi ha parole al miele anche per Maria De Filippi e Simona Ventura, oltre che per la ex moglie e madre di suo figlio, Nina Moric, con cui si è riavvicinato ...

Def - Di Maio : “Minacce non ci fermano - Commissione Ue non eletta. Deficit? Prestito che restituiamo L’anno prossimo” : “A qualcuno dà fastidio che stiamo attuando le promesse della campagna elettorale. Ma noi non ci fermeremo davanti alle minacce, perché queste cose le dice una Commissione che non ha neanche l’1% dei consensi dei cittadini, non è eletta da cittadini italiani ed europei”. Così Luigi Di Maio, a margine della presentazione delle proposte di riforme costituzionali alla Camera, sulle polemiche sul Def. “Facciamo un po’ ...