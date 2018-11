Fiba Basketball World Cup 2019 Qualifiers – L’Italia vola a Danzica per la sfida contro

sportfair

(Di venerdì 30 novembre 2018)Cup: azzurri a. Domenica 2 dicembre (20.15)la Polonia Due ore di volo per raggiungere, dove domenica seraaffronterà la Polonia nella seconda gara della quinta finestra di qualificazione al Mondiale. Gli Azzurri, reduci dalla bella prestazione di ieri serala Lituania (70-65) in un PalaLeonessa gremito, hanno bisogno di una vittoria per mettere dalla loro parte anche la matematica e staccare il pass per la Cina con due partite di anticipo. In caso di sconfitta contemporanea di Croazia (in Lituania) e Ungheria (in casai Paesi Bassi)potrebbe anche permettersi di perderei polacchi e festeggiare ugualmente la qualificazione.Richard Morgano/LaPresseLa squadra, che dopo il match di Brescia ha salutato Candi, Moraschini e Tessitori, ha accolto Andrea Cinciarini, proveniente ...