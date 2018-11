Sequestrati 2 | 6 milioni di euro al presidente della Sampdoria | Massimo Ferrero

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 novembre 2018) La Guardia di Finanza ha un decreto di sequestro nei confronti del. Secondo quanto si apprende, il patron dei doriani è coinvolto in una indagine del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria che riguarda anche altre persone. Il sequestro ha riguardato beni e disponibilità finanziarie per un totale di 2,6di. Il provvedimento è scattato anche nei confronti, per un importo di circa 200mila, e un immobile di pregio a Firenze.I reati ipotizzati, a vario titolo, sono appropriazione indebita, truffa, emissione e utilizzo di fatture false, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Le persone indagate sono sei.