ilfattoquotidiano

: È già in cielo la 'cometa di Natale'. Si vede anche a occhio nudo [news aggiornata alle 11:29] - repubblica : È già in cielo la 'cometa di Natale'. Si vede anche a occhio nudo [news aggiornata alle 11:29] - Corriere : Si avvicina la cometa di Natale, a dicembre visibile anche in Italia:primo scatto - fattoquotidiano : La cometa di Natale si avvicina: da dicembre sarà visibile a occhio nudo -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Ladi46P/Wirtanen risplende già nel cielo e lo annuncia lei stessa sul suo profilo Twitter: ormai infatti è a poco più di 23 milioni di chilometri dalla Terra ed è diventataad, nella costellazione della Fornace. Chi abita in zone buie e prive di particolare inquinamento luminoso può già ammirarla anche dall’Italia, ma per il momento è ancora molto bassa sull’orizzonte e compare solo per poco tempo. La sua luminosità aumenterà fino a metàe rimarrà benfino all’inizio di gennaio, conquistando di diritto il suo soprannome “natalizio”.Laè stata scoperta nel 1948 dall’astronomo Carl A. Wirtanen e ha un periodo di 5 anni, cioè ogni 5 anni sial Sole mettendosi in mostra per gli appassionati. Il prossimo 12raggiungerà il punto più vicino alla nostra stella, il suo perielio, e il 16 ...