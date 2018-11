Maxi tamponamento sulla Siena-Bettolle | 25 vetture coinvolte | almeno 8 feriti

Maxi tamponamento a Roma : Quattro persone sono rimaste lievemente ferite in un Maxi tamponamento avvenuto su via Portuense, direzione Trullo, a Roma. Sono intervenuti sia per i rilievi che per gestire la viabilità gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Marconi. Sul posto anche i vigili del fuoco. Sono diversi i veicoli coinvolti nel tamponamento e una Fiat Panda è rimasta in verticale. Ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente avvenuto ...