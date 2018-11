Golf | European Tour 2019 | si riparte da Hong Kong Tre giocatori al comando dopo il primo

Golf – Inizia l’European Tour 2019 : E. Molinari - Bertasio e Gagli al via : Inizia l’European Tour 2019: E. Molinari, Bertasio e Gagli al via. Si gioca l’Hong Kong Open: nel field Patrick Reed, Tommy Fleetwood e Sergio Garcia l’European Tour riparte subito per la nuova stagione 2019, come di consueto con anticipo sull’anno solare, appena una settimana dopo la conclusione della precedente a Dubai dove Francesco Molinari è salito sul tetto d’Europa imponendosi nella money list. Si disputa l’Honma Hong Kong ...

Golf - European Tour 2019 : nuovo regolamento. Cambia la distribuzione dei punti nella Race to Dubai : La Race to Dubai Cambia il proprio meccanismo di assegnazione dei punteggi per la stagione 2019 che incomincerà il prossimo weekend con l’Honma Hong Kong Open. L’European Tour volta pagina per ridurre la disparità tra i tornei d’elite e quelli di seconda fascia, il nuovo sistema dovrebbe garantire più equità tra i vari giocatori che partecipano al massimo circuito continentale vinto quest’anno dal nostro Francesco ...

Golf - European Tour 2018 : Danny Willett vince il DP World Tour Championship - Francesco Molinari la Race to Dubai : Il DP World Tour Championship è terminato da pochi minuti, e con esso anche la stagione 2018 dell’European Tour. La vittoria è andata all’inglese Danny Willett, che torna a vincere un torneo a oltre due anni e mezzo dal Masters di Augusta del 2016 con un giro in -4, che gli assicura un totale di 270 colpi (18 sotto il par totale) e una bella gioia. Il suo successo, inoltre, significa in automatico che la Race to Dubai ha un nuovo ...

Golf - European Tour 2018 : Patrick Reed e Danny Willet in testa al DP World Tour Championship. Francesco Molinari ha le mani sulla Race to Dubai : Mancano soltanto 18 buche alla chiusura dello European Tour 2018. Ad un giro dal termine del DP World Tour Championship, ultimo appuntamento della stagione, in testa la coppia formata dallo statunitense Patrick Reed e dall’inglese Danny Willet, a -14 per il torneo. Il campione americano, vincitore dell’Augusta Masters in questa stagione, ha chiuso il proprio giro in 67, con quattro birdie nelle seconde nove buche, mentre il britannico ha ...

Golf - European Tour 2018 : Matt Wallace al comando dopo il secondo giro al DP World Tour Championship. 13° Pavan - 27° Molinari : Si è concluso il secondo giro sul par 72 del Jumeirah Golf Emirates di Dubai e continua la serratissima lotta per la conquista del DP World Tour Championship, ultimo appuntamento dello European Tour 2018. Oltre alla sfida per il torneo, prosegue anche l’entusiasmante duello tra Francesco Molinari e Tommy Fleetwood per la vittoria della Race to Dubai, con l’italiano sempre in testa ma con un margine ridotto rispetto alla partenza di ...

Golf – Finale Qs - Migliozzi e Bergamaschi ottengono la qualificazione all’European Tour 2019 : Guido Migliozzi e Filippo Bergamaschi ottengono la qualificazione all’European Tour 2019 Continua l’ottimo momento per il Golf italiano che nella prossima stagione avrà altri due giocatori sull’European Tour. Infatti Guido Migliozzi, 13° con 410 (70 65 72 66 68 69, -18), e Filippo Bergamaschi, 20° con 412 (67 69 69 68 73 66, -16), hanno ottenuto la ‘carta’ nella Finale della Qualifying School, che si è svolta sui due percorsi del ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari quinto dopo il primo giro del DP World Tour Championship. Al comando Otaegui e Smith : Il primo giro del DP World Tour Championship, torneo conclusivo dell’European Tour 2018 che vede in scena i migliori 60 Golfisti della stagione continentale, comincia con una coppia al comando. I due giocatori al primo posto sono lo spagnolo Adrian Otaegui e l’inglese Jordan Smith, entrambi a -6 sul par 72 di Dubai disegnato dal grande Greg Norman. In particolare, Smith è stato autore di una grandissima seconda parte del percorso, ...

Golf - European Tour 2018 : a Dubai per chiudere la stagione. Francesco Molinari e Tommy Fleetwood duellano per vincere la Race : Li hanno chiamati “Moliwood” lungo tutta la Ryder Cup, dopo che hanno messo in ginocchio chiunque si sia presentato davanti a loro in coppia. Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, adesso, da compagni di squadra e autentici idoli della folla di Parigi diventano rivali, ammesso che il termine abbia un senso pratico. Saranno loro, infatti, a giocarsi la vittoria della Race to Dubai nell’ultimo torneo dell’anno, il DP World ...

Golf - Qualifying School dell’European Tour : perde terreno Manassero - bene Bergamaschi : Golf – A Tarragona in Spagna tiene Guido Migliozzi e perde terreno Matteo Manassero Filippo Bergamaschi, 19° con “meno 10” è risalito di 14 posizioni nella finale della Qualifying School dell’European Tour. che si sta svolgendo sui due percorsi del Lumine GC (Hills Course par 72, Lakes Course par 71), a Tarragona, in Spagna. Lo score fa riferimento al par essendo differenti quelli dei due campi. Altri due italiani in gara: Guido ...

Golf - European Tour 2018 : Lee Westwood vince il Nedbank Golf Challenge con uno strepitoso ultimo giro. 11° Pavan - 27° Paratore : Lee Westwood è tornato ed è il vincitore in grande rimonta del Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player a Sun City, Sudafrica, con un ultimo, spettacolare giro in -8 che gli regala un -15 complessivo. A quarantacinque anni, dopo tre stagioni senza vincere un torneo, l’inglese aggiorna il suo record di vittorie sul Tour europeo portandole a 24, diventando ottavo solitario in questa particolare classifica, che vede il grande e compianto ...

Golf – Qualifying School dell’European Tour : Bergamaschi bene all’avvio - Manassero e Migliozzi a metà classifica : Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Filippo Beramaschi protagonisti della finale della Qualifying School dell’European Tour Sui due percorsi del Lumine GC (Hills Course par 72, Lake Course par 71), a Tarragona in Spagna, è iniziata la finale della Qualifying School dell’European Tour. La classifica fa riferimento al par essendo differenti quelli dei due campi. Tre gli italiani in campo. Filippo Beramaschi, 33° con “meno 4” (67, LC), Matteo ...

Golf - European Tour 2018 : Sergio Garcia allunga nel terzo giro del Nedbank Golf Challange. Pavan e Paratore scivolano indietro : Sergio Garcia prova l’allungo nel terzo giro del Nedbank Golf Challange. Sul par 72 del Gary Player Country Club di Sun City (Sudafrica) il fuoriclasse spagnolo è sempre al comando dopo 54 buche con uno score complessivo di -10. Garcia, che domani proverà a conquistare il suo primo torneo delle Rolex Series, ha chiuso il terzo round in 71, come nella giornata di ieri, con tre birdie e due bogey. Avversario diretto dell’iberico sarà ...

Golf - European Tour 2018 : Sergio Garcia sempre davanti al Nedbank Golf Challenge. Ottavo Andrea Pavan - bene Paratore : Il secondo giro del Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player vede Sergio Garcia controllare senza particolari problemi la situazione. Lo spagnolo, dopo un grande primo giro concluso otto colpi sotto il par 72 del percorso di Sun City, si conferma al comando del torneo dopo aver impiegato 71 colpi per finire il secondo giorno: il suo totale è dunque di -9. Balza al secondo posto, con un -5 di giornata e -8 complessivo, il sudafricano Louis ...