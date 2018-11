Arriva la ' cometa di Natale' | la 46P Wirtanen sarà visibile anche ad occhio nudo

Spazio : Arriva la cometa di Natale che sarà visibile anche ad occhio nudo : Spazio: in arrivo la cometa di Natale, visibile anche ad occhio nudo Arriva la cometa di Natale con il nome 46P/Wirtanen che per tutto il mese di dicembre la sarà visibile facilmente nel nostro emisfero. Il 16 dicembre il massimo avvicinamento al nostro pianeta e luminosa quanto basta per essere osservata anche senza strumenti,quindi occhi aperti . Apparirà a fine novembre e rimarrà per l’intero mese di dicembre ben visibile in cielo, anche ad ...