Sanremo 2019 | il programma delle 5 serate | la scaletta sera per sera

Sanremo 2019 : Irama o Riki in gara? Spunta il nome di Achille Lauro : Cresce l’attesa per Sanremo 2019: quali saranno i 20/22 big in gara al prossimo Festival della Canzone Italiana? Ecco le prime indiscrezioni Riki, Irama, Arisa, Loredana Bertè e Giusy Ferreri. Questi sono solo alcuni dei papabili nomi dei big candidati a partecipare al prossimo Festival di Sanremo 2019. Intanto in queste ore su “Chi” si parla di una possibile esclusione di entrambi gli Amici di Maria De Filippi. Sarà ...

Festival di Sanremo 2019 : il regolamento - serata per serata : Festival di Sanremo 2019 Il regolamento del Festival di Sanremo 2019 risentirà della novità più significativa introdotta dal direttore artistico Claudio Baglioni: nella nuova edizione, i Campioni in gara passeranno da 20 a 24. I suddetti artisti, tuttavia, comprenderanno anche i due vincitori della sezione Giovani, che verrà scorporata dalla kermesse e che andrà in onda in prime time su Rai1 il 20 e 21 dicembre prossimi. Di conseguenza, stavolta ...

Festival di Sanremo 2019 - regolamento : dopo il caso Meta-Moro - cambia il concetto di ‘canzone nuova’ : Ermal Meta, Fabrizio Moro Il regolamento del Festival di Sanremo cambia in uno dei suoi punti più controversi. Artisti avvisati, mezzi salvati. Il caso del presunto plagio contestato lo scorso anno ad Ermal Meta e Fabrizio Moro ha creato un precedente e così, quest’anno, gli organizzatori della kermesse hanno deciso di mettere mano al cavillo che norma l’utilizzo, all’interno delle nuove canzoni, di stralci di partiture già ...

Ufficiale il programma di Sanremo 2019 con Claudio Baglioni : il Festival serata per serata : Il programma di Sanremo 2019 è finalmente Ufficiale. Claudio Baglioni torna al timone della kermesse in riviera per il secondo anno consecutivo e con un regolamento completamente ribaltato che non prevede la partecipazione di Nuove Proposte alla serata finale. Tutti gli artisti, indicati nel numero di 24, gareggeranno quindi nella medesima categoria e fino all'ultima serata, dal momento che anche quest'anno non sono previste ...

Achille Lauro e Boss Doms a Sanremo 2019? / 'Il loro brano ha fatto colpo sulla giuria' : l'indiscrezione - IlSussidiario.net : Achille Lauro e Boss Doms al Festival di Sanremo 2019? l'indiscrezione: 'hanno presentato un brano per prendere parte alla kermesse canora'

BOOM! Achille Lauro e Boss Doms verso Sanremo 2019 : Achille Lauro, Boss Doms Di certezze, non ce ne sono ma potrebbe esserci una svolta trap al Festival di Sanremo 2019. DavideMaggio.it è in grado di svelarvi in anteprima che Achille Lauro e Boss Doms hanno presentato un brano per prendere parte alla kermesse canora e, stando a quanto ci risulta, la coppia di artisti impostasi sulla scena rap italiana a colpi di contaminazioni musicali, ha stuzzicato il palato della direzione artistica del ...

Amici 2019 - Giordana Angi e Alessandro Casillo : da Sanremosocial al talent di Maria De Filippi : Amici 2019 è motivo di incontro per due ragazzi che sei anni prima si erano scontrati in un’altra manifestazione canora: Sanremosocial. Giordana Angi e Alessandro Casillo, nuovi alunni del talent di Maria De Filippi, in realtà si conoscono bene: hanno avuto modo di trovarsi già, l’uno contro l’altra, in una manifestazione canora di rilievo come quella sanremese. Giordana Angi e Alessandro Casillo: noi due, dal Festival ad Amici Sei anni fa, nel ...

Biagio Antonacci e Laura Pausini in tour negli stadi e a Sanremo 2019? Insistenti le voci sulla collaborazione : Biagio Antonacci e Laura Pausini in tour negli stadi? Sembra essere questa la grande novità in seno alla musica italiana, che è tornata a far parlare di sé nel mondo con la vittoria del 4° Latin Grammy dell'artista di Solarolo che finalmente fa poker a distanza di 9 anni dall'ultima premiazione. L'occasione giusta potrebbe arrivare dopo il duetto in Il coraggio di andare, che Laura Pausini ha voluto inserire nel secondo capitolo di Fatti ...

Festival di Sanremo 2019 - Michelle Hunziker : «La conduzione ancora non si sa. Se dovessero richiamarmi - io ci sono» : Michelle Hunziker “Se dovessero richiamarmi, io ci sono”. Intervistata da Federica Panicucci nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque, Michelle Hunziker ha risposto ad una domanda della conduttrice su una sua ipotetica presenza a Sanremo 2019: “Non so ancora niente. Credetemi, non si sa niente. Perché prima di tutto Baglioni è in tour, non ha un minuto per respirare, si sta occupando di Sanremo Giovani. La conduzione ancora non si sa. ...

Michelle Hunziker a Sanremo 2019? Parla lei a Mattino Cinque : Festival di Sanremo 2019: Michelle Hunziker fa una confessione a Mattino 5 Michelle Hunziker è stata l’ospite speciale di Federica Panicucci oggi a Mattino Cinque. La conduttrice ha esordito nel salotto mattutino della rete ammiraglia facendo i suoi complimenti all’amica e collega, sempre sveglia alla buon ora, bella e pimpante. La moglie di Tomaso Trussardi ha Parlato della sua vita, della famiglia e del lavoro, sottolineando che ...

Sanremo 2019 : Irama e Riki si contenderebbero un posto per la kermesse : Stando alle prime indiscrezioni trapelate online, concernenti la nuova edizione della kermesse canora più amata dal pubblico italiano, il Festival di Sanremo, l'attesa per l'ufficializzazione della rosa di artisti che si contenderanno la vittoria della celebre gara musicale, starebbe facendo spazientire diversi candidati in lizza, in particolare Loredana Bertè. Chi e le prime indiscrezioni sul Festival della Canzone italiana Nel nuovo numero di ...