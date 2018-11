Salvini abbandonato dagli amici dell’Ungheria | “Le regole vanno rispettate”

blogitalia.news

(Di mercoledì 21 novembre 2018)continuamente sotto gli attacchi dell’UE adesso vede gliungheresi voltare le spalle Quando ad agosto il vicepremier Matteoe il presidenteViktor Orban si erano incontrati a Milano, c’erano state strette di mano, sorrisi e pacche sulle spalle. Il leader ungherese aveva annunciato l’inizio di una svolta per il futuro dell’Europa e il ministro dell’Interno italiano aveva definito il capo del partito Fidesz “il mio eroe, il mio compagno di destino”. Ora, a distanza di mesi e dopo la bocciatura della Manovra da parte della Commissione europea, l’aria che tira sembra essere cambiata, anche se in silenzio. Zoltan Kovacs, il ministro della Propaganda internazionale e l’uomo che Orban usa come inviato per le capitali europee, ha criticato la legge di Bilancio varata dal governo italiano. “Ledell’Unione europea ci sono e, ha ...