Pusha T dissa Drake nella sua città | scoppia la rissa e arriva la Polizia video

Blastingnews

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Ieri notteT ha portato il suo show a Toronto, purtroppo per lui però la metropoli canadese è anche lache ha dato i natali ad uno dei rapper più popolari al mondo, per certi versi il più conosciuto in questo momento, ovvero. Con quest'ultimoT ha da tempo in ballo un dissing a dir poco accesso, oggetto sin dai primi tempi delle morbose attenzioni non solo dei supporter di entrambi gli artisti, ma anche e soprattutto dei portali on line di tutto il mondo, che quotidianamente pubblicano gli aggiornamenti relativi ai rapper più conosciuti. Insomma è una lite accesa quella traT e, anche quando sembra essere sopita, un argomento potenzialmente sempre caldo e virale. Per questo probabilmente ci sono voluti solo pochi minuti per far sì che la notizia dell'intervento delladurante il sopracitato live canadese del rapper americano diventasse virale ...