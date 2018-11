La procedura di infrazione europea | spiegata bene

Tutti i 'ma' della - possibile - procedura d'infrazione Ue contro l'Italia : Probabilmente non cambierà molto, non in tempi brevi. Ma tutto dipende da chi gestirà il processo a livello politico, e a breve ci sono le Europee

Tutti i “ma” della (possibile) procedura d’infrazione Ue contro l’Italia : Jean Claude Juncker a una conferenza stampa. (FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images) Per il ministro delle Finanze italiano Giovanni Tria, che sembrava l’anello più debole della compagine governativa lanciata contro Bruxelles, il dado ormai è tratto: il governo non si piegherà alle richieste della Commissione europea e lascerà invariati i suoi target di bilancio, nonostante si affacci l’ipotesi di una sanzione da parte dell’Ue. Da parte ...

Manovra - Di Maio : “Tensione sociale a livelli altissimi. Da Ue procedura d’infrazione? Non diamo soldi a lobby e amici” : Questa legge di bilancio “cerca di fare una cosa: creare un po’ di pace sociale. Abbiamo un livello di tensione sociale che è altissimo. Non stiamo dando soldi a lobby e amici, per questo spero che dall’Ue non arrivi nessuna procedura d’infrazione”. A dirlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a margine dell’incontro coi vertici della Cna. L'articolo Manovra, Di Maio: ...

Rischio procedura d'infrazione Ue contro la Legge di Bilancio italiana : Il pericolo dell'attuazione della procedura d'infrazione contro l'Italia è sempre più vicino: domani, 21 novembre, la Commissione Europea pubblicherà il suo parere, definitivo, sulla Legge di Bilancio 2019. L'Austria ha esortato l'Unione Europea a prendere provvedimenti nei confronti della Manovra che l'Italia ha rifiutato di modificare. Il nostro Paese è accusato di non rispettare il Patto di Stabilità e ciò dovrebbe comportare delle sanzioni. ...

Lo spread supera quota 330 - i mercati scommettono sulla procedura d'infrazione : Si allarga il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi. Alle 9.40 tocca 333 punti base con un rendimento del 3,68%.Per mercoledì è attesa la decisione della Commissione Ue sulla legge di Bilancio dell'Italia. Con ogni probabilità e in mancanza di aperture da parte dei commissari nei giorni scorsi, la decisione potrebbe essere quella di aprire formalmente la procedura per deficit eccessivo.'In questi giorni si sta ...

Legge di Bilancio - cosa succede in caso di procedura d’infrazione Ue e cosa rischia l’Italia : Mercoledì 21 novembre la Commissione europea dovrebbe bocciare la Legge di Bilancio italiana, dando così il via all'iter che ufficializzerà - probabilmente il 22 gennaio - l'avvio della procedura d'infrazione. Ecco quali sono le tappe, cosa succederà quando partirà la procedura, in quanto consistono le sanzioni e cosa potrà fare l'Italia.Continua a Leggere

Il governo : "Non ci preoccupa il verdetto Ue sulla manovra". Ma la procedura d'infrazione è sempre più vicina : ROMA - Il verdetto dell'Unione europea sulla manovra 'non mi preoccupa'. A dirlo è il vicepremier Luigi Di Maio, intervenendo a Pomigliano d'Arco, Napoli, sulla possibilità che mercoledì possa ...

Manovra - Di Maio : procedura infrazione Ue? Non mi preoccupa

Manovra - rapporto del Tesoro sul debito : “Calcoli Ue poco realistici”. Mercoledì primo passo della procedura di infrazione : “I rischi per le finanze pubbliche sono limitati e la posizione finanziaria dell’Italia è forte”. E lo dimostrano i calcoli “più realistici” sul disavanzo strutturale fatti dai tecnici del ministero dell’Economia. Parola di via XX Settembre, che venerdì ha inviato alla Commissione Europea il proprio “rapporto sui fattori rilevanti che influenzano la dinamica del debito“. Una mossa obbligata dopo che, ...

Conte e il negoziato con l’Ue per evitare la procedura di infrazione : Il presidente del Consiglio sta ancora cercando di scongiurare una procedura di infrazione per debito eccessivo e violazioni dei Trattati europei

Conte : inviterò Juncker a non avviare procedura infrazione : Roma, 15 nov., askanews, - 'Io mi siederò non per chiedere come modulare la procedura di infrazione ma per invitarlo a considerare di non avviarla'. Lo ha detto, parlando di un suo prossimo incontro ...

Europa contro l'Italia : possibile procedura d'Infrazione contro la Manovra economica : Alcuni Stati membri europei si sono uniti contro l'Italia, criticando la Manovra di Bilancio del Governo Conte. Dopo la lettera inviata a Bruxelles dal ministro Tria, la Commissione Europea, al momento, non ha commentato il contenuto del documento e lo ha pubblicato sul sito dove vengono mostrate le bozze di bilancio 2019 dei Paesi dell'UE. Mentre a Bruxelles tutto tace, Austria, Olanda e Germania criticano aspramente la scelta dell'Italia di ...

Manovra - tutti contro l'Italia : la procedura d'infrazione adesso è più vicina : Il vicepresidente della Commissione, il lettone Valdis Dombrovskis, twitta che i propositi di bilancio del governo sono "controproducenti per la stessa economia dell'Italia". OLANDA E AUSTRIA A ...