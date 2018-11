MotoGp – Test Valencia | Morbidelli vola sulla Yamaha | merito di Valentino Rossi? “Tra noi

MotoGp – Test Valencia - Pirro c’è nonostante il dolore alla spalla : “abbiamo trovato la strada giusta da percorrere” : Michele Pirro parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota italiano collaudatore della Ducati valuta il nuovo motore della scuderia di Borgo Panigale Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando ...

MotoGp – Test Valencia - Iannone lento sull’Aprilia ma non se ne preoccupa : “è normale il primo giorno” : Andrea Iannone parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota italiano valuta la sua prima prestazione a bordo dell’Aprilia Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando difficoltà, ma anche ...

MotoGp - Valencia : Viñales primo nei test davanti a Marquez e Rossi : Valencia - Maverick Vinales è stato il più veloce nella prima giornata di test MotoGp di Valencia, chiusa in anticipo a causa della pioggia. Lo spagnolo della Yamaha ha ottenuto il miglior tempo in 1:...

MotoGp – Test Valencia - i meccanici della Ducati ‘spiano’ la Honda : il divertente siparietto [VIDEO] : meccanici Ducati Vs meccanici Honda: nella prima giornata di Test a Valencia succede anche questo, il video del divertente siparietto Le giornate che vedono e vedranno scendere in pista i piloti per i Test di Valencia, in vista della prossima stagione di MotoGp, non sono caratterizzate solo da momenti di lavoro e serietà. C’è chi, nel corso della sessione di prove, ha anche voglia di scherzare. Questo è il caso dei meccanici Ducati ...

MotoGp – Test Valencia - Aleix Espargaro tra novità tecniche e nuovi arrivi : “Iannone? Ecco come è andata” : Aleix Espargaro la prima giornata di Test di Valencia e l’arrivo di Iannone in Aprilia: le parole dello spagnolo dal termine della prima sessione sul circuito Ricardo Tormo La prima giornata dei Test di Valencia di MotoGp si è conclusa con il miglior tempo di Maverick Vinales, seguito da Marquez e Valentino Rossi. Il 2019 inizia col piede giusto per la Yamaha che deve però ancora lavorare sodo per migliorare diversi punti della ...

MotoGp - Rossi e i test a Valencia : "Più facile guidare col nuovo motore Yamaha" : Sorrisi alla fine della sessione di test finita prima per via di una fastidiosa e fitta pioggia anche da parte del campione del mondo Marc Marquez che ha accolto così il suo nuovo compagno di squadra ...

MotoGp - Test Valencia : terminata la prima giornata - la Yamaha sorride col nuovo motore : i TEMPI : Benissimo anche Pecco Bagnaia: il campione del mondo di Moto2 ha terminato con l'11° tempo la sua prima giornata col team Pramac, mentre Mir, alla prima volta con la Suzuki, ha chiuso in 15ª ...

MotoGp – Test Valencia - l’esordio col team Pramac esalta Bagnaia : “sentire la vera potenza della moto è una figata” : Pecco Bagnaia pensa già come un pilota di motoGp: le parole del campione del mondo di moto2 dopo la prima giornata di Test a Valencia col team Pramac E’ terminata con un po’ di anticipo la prima giornata di Test a Valencia: la pioggia ha costretto i piloti a rientrare ai box e terminare la sessione con un’ora e mezza d’anticipo rispetto all’orario previsto, ma i giri effettuati in pista sono bastati per dare ...

MotoGp – Test Valencia - Mir all’esordio in top class : “debutto superiore alle aspettative” : Joan Mir parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota spagnolo valuta la sua prima prestazione a bordo di una MotoGp Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando difficoltà, ma anche buone ...

Test MotoGp a Valencia : Viñales il più veloce : Il primo giorno di Test della MotoGp, sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, ha visto il miglior tempo finale di Maverick Viñales, Yamaha, in 1'31.416 in una sessione disturbata nel finale dalla ...

Valentino Rossi - Test Valencia MotoGp 2018 : “Sono abbastanza contento - la Yamaha è più semplice da guidare” : Terzo tempo e un po’ di luce all’orizzonte. C’è positività al termine del primo giorno di Test a Valencia (Spagna) per Valentino Rossi. Andata in archivio l’annata 2018 del Mondiale di MotoGP proprio sul tracciato spagnolo, il Circus delle due ruote è rimasto sul circuito Ricardo Tormo per svolgere due sessioni di prove e Testare alcune evoluzioni relative al pRossimo anno. La Yamaha ha dato risposte confortanti. Il primo ...

MotoGp – Test Valencia - la prima volta di Petrucci sulla Ducati ufficiale : “abbiamo del margine - mi sento bene” : Danilo Petrucci parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota italiano valuta la sua prima prestazione a bordo della Ducati ufficiale Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando difficoltà, ma ...

MotoGp – Test Valencia - la prima giornata non soddisfa Dovizioso : “non abbiamo fatto quasi niente” : Andrea Dovizioso non troppo soddisfatto al termine della prima giornata di Test a Valencia: le parole del forlivese della Ducati E’ terminata la prima giornata dei Test di Valencia di MotoGp: Maverick Vinales è stato il più veloce al termine di una sessione accorciata di un’ora e mezza a causa dell’arrivo della pioggia. Lo spagnolo della Yamaha si è lasciato alle spalle Marc Marquez e Valentino ...

MotoGp – Test Valencia - Marquez rimanda il ‘verdetto’ a domani : “non sono ancora soddisfatto - Lorenzo? Non l’ho visto” : Marc Marquez parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota spagnolo valuta il nuovo motore Honda in vista della prossima stagione Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando difficoltà, ma anche ...