blogo

: GF Vip 3, Deianira rivela nuovi dettagli sul presunto tradimento del fidanzato di Giulia… - gossipblogit : GF Vip 3, Deianira rivela nuovi dettagli sul presunto tradimento del fidanzato di Giulia… - LisaDavidson88 : @slimshady_70 Ma non é che forse Deianira ha chiesto loro una foto, come si fa di solito quando si incontra un vip… - notizie_star : GF Vip, Deianira Marzano sul sospetto tradimento di Gollini 'Aggiungerò altri dettagli': -

(Di martedì 20 novembre 2018)Marzano torna a parlare a Pomeriggio 5 del caso che l'ha resa protagonista della cronaca rosa degli ultimi giorni. Seppur afona, l'ex aspirante naufraga della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi ha inviato un videomessaggio a Barbara d'Urso per aggiungerealla testimonianza suldi Pierluigi Gollini ai danni della compagnaProvvedi, chiusa nella casa del Grande Fratello Vip 3.L'influencer napoletana ha replicato a coloro che l'hanno tacciata di falsità per l'assenza di materiale fotografico che certifichi quanto affermato a Casa Signorini, sostenendo che nonostante non sia andata a vedere "cosa il giovane calciatore avrebbe combinato sotto le coperte", una volta allontanatosi dalla discoteca che ha fatto da scena all'intera vicenda, tuttavia è sicura di averlo visto in compagnia di una bruna.GF Vip 3,...