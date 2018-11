Genova : Salvini - semplificazione antimafia : ANSA, - ROMA, 20 NOV - "Oggi è entrata in vigore la legge di conversione del Decreto legge per Genova, e oggi il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato il Decreto per la semplificazione della ...

Dl Genova - Renzi : 'Concessione Autostrade? Di Maio chieda spiegazioni a Salvini' : 'Di fronte alla tragedia o si chiede alle opposizioni un patto, o si fa in modo che l'opposizione sia l'alibi per coprire le proprie incapacità'. Così l'ex premier, Matteo Renzi, intervenendo al ...

Umberto Bossi - sfregio a Matteo Salvini : dl Genova - vota come Forza Italia : Clima infuocato, questa mattina al Senato, per la discussione e votazione del Decreto Genova : il ministro Danilo Toninelli è stato aspramente contestato, ma alla fine il provvedimento è stato ...

Dl Genova : Salvini - governo sotto? Rimediamo in Parlamento : Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Conseguenze? Chiedetelo agli amici del M5S". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo ai microfoni di Radio Anch'io, su Radio Rai 1, dicendosi tuttavia fiducioso che sul dl Genova, che ieri ha visto il governo andare sotto in commissione

Genova - Salvini : Sfollati avranno i soldi - pronti 50 milioni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Genova - Bucci commissario “Nuovo ponte in 12-16 mesi”/ Ultime notizie - Salvini “Buon lavoro al sindaco” : Genova, Bucci commissario “Nuovo ponte in 12-16 mesi”. Ultime notizie, gli auguri del ministro dell'interno, Matteo Salvini “Buon lavoro al sindaco”(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 08:15:00 GMT)

Maltempo : ritardato a Genova il volo del ministro Salvini : L’aereo Alitalia diretto da Genova a Roma con a bordo il ministro Matteo Salvini è rimasto bloccato a terra dal forte vento che ha colpito la città. Il volo, previsto in partenza alle 15, è potuto decollare soltanto intorno alle 18:30. Il ministro è stato in visita a Genova per una cerimonia dei vigili del fuoco e per incontrare gli sfollati di ponte Morandi. Sono riusciti ad atterrare due aerei provenienti da Bari e da Bucarest, mentre ...

Conte - “pronta nomina Commissario ponte Morandi”/ Pinotti - “Salvini è responsabile del Decreto Genova” : Decreto Genova, Toninelli:"Lo rafforzeremo". Ultime notizie, Toti attacca il ministro delle Infrastrutture: rischio ricorsi per il pagamento del ponte. Conte, "a breve nomino il Commissario"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 18:37:00 GMT)

Salvini incontra gli sfollati del ponte : “Risorse entro dicembre”. Le scuse di Casalino a Genova : «Tempi certi, fondi certi. entro dicembre si deve restituire a queste persone quello che spetta loro. Compresi i soldi per scegliere eventualmente una nuova casa». Il vicepremier Matteo Salvini lo dice al termine di un incontro con gli sfollati di ponte Morandi, in via Fillak, a Certosa. Il ministro, da ieri a Genova per la festa della Lega, si è...

Salvini incontra gli sfollati : "Se è per aiutare Genova chi se ne frega del deficit" : Il ministro degli Interni, Matteo Salvini a Genova incontra gli sfollati del Ponte Morandi. Il titolare del Viminale rivendica le scelte fatte nella manovra e le lega anche all'emergenza per il crollo ...

Renzo Piano - "nuovo ponte Morandi dovrà durare 2mila anni"/ Video - l'archistar di Genova attacca Salvini : Renzo Piano, intervista a Che Tempo che fa: Video, 'nuovo ponte Morandi dovrà durare oltre 2mila anni'. Poi la stilettata a Salvini, 'muri alzati..'.

