Fortnite | i giocatori hanno scoperto una strana formazione di nubi all' orizzonte

I giocatori di Fortnite avrebbero scoperto un castello segreto : Come riporta Eurogamer.net, i fan di Fortnite sono incappati in un castello segreto nascosto visibile in una spaccatura sotto Wailing Woods.In realtà, non è del tutto sicuro si tratti di un castello. C'è ancora qualche disaccordo nel subreddit, ma u / super_star_BETA - che ha condiviso lo screenshot del bunker situato sotto il Wailing Woods - ritiene che sia un castello, completo di porta e torrette:L'immagine non è abbastanza per convincere ...

Migliori giocatori Fortnite con Samsung Galaxy Note 9 in regalo - iniziativa da urlo : I più accaniti fan di Fornite sono avvisati: più di qualche bravo collega è stato omaggiato di un Samsung Galaxy Note 9 come regalo in questi giorni. Solo per aver giocato il proprio titolo preferito, naturalmente mostrandosi ben capace di affrontare gli obiettivi del game, l’attuale ammiraglia phablet e anche qualcos’altro è stato direttamente recapitato a casa, con somma sorpresa dei fortunati clienti. Non è un mistero che il ...

I giocatori di Fortnite su PlayStation potranno sfidare tutti gli altri : Mancava solo la PlayStation 4 alla lista dei dispositivi in grado di giocare online a Fortnite competendo con i giocatori provenienti dalle piattaforme avversarie, ma da oggi la console Sony può finalmente unirsi al gruppo. Lo ha dichiarato il gruppo nipponico attraverso il proprio blog ufficiale, sul quale annuncia di aver dato il via a un programma di sperimentazione pubblico costituito da una beta disponibile da oggi, attraverso la quale i ...

Fortnite a quota 78.3 milioni di giocatori nel mese di agosto 2018 : Se pensate che lo slancio di Fortnite di Epic Games stia rallentando, specialmente con l'imminente arrivo di Call of Duty: Black Ops 4 e della sua modalità Blackout, vi sbagliate. Epic Games ha annunciato che agosto è stato il mese più grande di sempre con 78,3 milioni di giocatori. Lo sviluppatore ha confermato che è stato il mese migliore dal lancio per numero di giocatori, come riporta Gamingbolt.Naturalmente, con un gran numero di giocatori, ...